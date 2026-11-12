Argentina volvió a encarecerse en dólares, pero se mantuvo por debajo del promedio regional

La inflación superó a la devaluación durante los últimos meses. Sin embargo, América Latina se encareció todavía más, empujada por la apreciación de las monedas de Colombia, México y Chile.

Argentina se volvió 0,7% más cara en dólares durante agosto y otro 1% en septiembre , producto de que la inflación superó al avance del tipo de cambio. Restaurantes, Comunicaciones, Indumentaria, Recreación y Equipamiento del hogar fueron los sectores que más aumentos registraron. Sin embargo, América Latina se encareció aún más , por lo que los precios en el país se mantuvieron debajo del promedio de la región.

Los datos se desprenden del Índice mensual de precios relativos que realizó el centro de estudios Fundar . La suba de agosto fue producto de una inflación del 1,7% contra un alza del 1% en el dólar oficial, mientras que en septiembre el incremento de los precios fue de 1,9% y el de la divisa norteamericana de 0,9%.

De esta manera, desde la asunción de Javier Milei, los precios medidos en dólares aumentaron un 3%, un número que se dispara a 75,6% respecto a enero de 2021. " Estamos prácticamente en el mismo nivel — un 3% más caro — desde que asumió Millei . Eso significa que el tipo de cambio, en términos nominales, aumentó más o menos lo mismo que los precios", explicó el Director de Economía de Fundar, Guido Zack , a Ámbito .

Sin embargo, recordó que al principio de la gestión actual, el tipo de cambio se disparó con fuerza, para luego desacelerarse : "(Con) una devaluación del 120%, después el crawling peg del 2% por mes; luego del 1%; y después con las bandas cambiarias; el tipo de cambio se fue apreciando en términos reales. Es decir, que la inflación fue mayor que la variación del tipo de cambio. En particular, en los meses posteriores a la devaluación".

Explicó que la sensación de que Argentina es cara en dólares responde a que se tiene como referencia el gobierno de Alberto Fernández , momento en que "éramos más baratos en dólares" .

La comparativa regional

"Después de dos meses de abaratamiento, en agosto la inflación superó a la devaluación y Argentina volvió a encarecerse en dólares. Sin embargo, la región se encareció todavía más, empujada por la apreciación de las monedas de Colombia, México y Chile frente al dólar. Por eso, en la comparación regional Argentina se abarató levemente", explicó el informe.

Argentina quedó 1,7% por debajo del promedio de América Latina en agosto, con un retroceso mensual de 0,3%. A pesar de eso, Fundar remarcó que en el último año analizado se verificó un encarecimiento del 4,4% frente a la región. Este jueves se conoció que la inflación de octubre fue de 2,2%. En comparación, el dólar oficial subió 1,1%, por lo que el país se encareció nuevamente.

En este marco, el país siguió siendo más caro que Brasil, Paraguay, Honduras y Ecuador durante agosto. A la vez, se encuentra casi en paridad con Colombia, que se encareció casi 5% tras la asunción del nuevo presidente Abelardo de la Espriella.

Por su parte, Chile volvió a quedar apenas por encima de Argentina, que, junto con Uruguay, México y Costa Rica, son los países de la región con el costo de vida más elevado. El informe también adelantó que todavía resta conocer la evolución regional de septiembre para determinar cómo cambió la posición relativa del país en dicho mes.

El análisis sectorial de los precios

"¿Por qué siempre sentimos que estamos muy caros en dólares? Por qué cuando viajamos al exterior, las cosas que compramos nos resultan baratas. Pero esto es porque justo en los rubros más vinculados al turismo, Argentina es particularmente cara", argumentó Zack.

Y mencionó que hay bienes y servicios que los turistas argentinos no consumen cuando viajan y que son más baratos en comparación a la región, como Salud, Vivienda y servicios públicos. "Como en lo que solemos consumir cuando viajamos estamos relativamente más caros, notamos la diferencia", señaló.

Los rubros que más cayeron a nivel mensual en comparación a la región fueron Recreación, Indumentaria, Equipamiento del hogar y Transporte. En 8 de los 11 rubros relevados hubo bajas; las excepciones fueron Comunicaciones, Alcohol y tabaco, y Educación.

Argentina sigue siendo más cara en casi la mitad de las categorías: Restaurantes, Comunicaciones, Indumentaria, Recreación y Equipamiento del hogar. En particular, es el país con la Indumentaria, los Restaurantes y las Comunicaciones más caras de América Latina. Por otra parte, en Transporte se encuentra en niveles similares a los del promedio regional y es más barata en Alimentos, Educación, Vivienda y servicios, Alcohol y tabaco, y Salud.

"Desde que asumió Milei, los precios relativos se fueron ordenando, pero todavía falta", destacó el informe. Desde noviembre de 2023, Vivienda y servicios, Comunicaciones, Educación y Transporte fueron los únicos rubros que se volvieron más caros. En este sentido, señalaron el caso del rubro de Comunicaciones, que se consolidó como el más caro a nivel regional.

El escenario hacia delante y las diferencias con la región

"Hay algo que este índice no muestra, que es la necesidad de dólares que tiene nuestro país", subrayó Zack. "Cuando hacemos la comparación con el promedio de América Latina, la gran mayoría de los países latinoamericanos tienen acceso a los mercados financieros internacionales, cosa que Argentina no. Tienen bancos centrales con reservas, cosa que Argentina no. Sus sectores privados ahorran en moneda local, cosa que en Argentina no", profundizó.

En ese sentido, subrayó que todas esas "son demandas de dólares adicionales" que empujan el tipo de cambio al alza y, por lo tanto, "deberían tirar para abajo los precios en dólares de la Argentina".

Desde su perspectiva, actualmente "Argentina tiene que enfrentar lo que queda de la estabilización" sin ser barato en dólares, a diferencia de cómo lo hicieron la mayoría de los países de la región cuándo debieron bajar sus precios. Si bien planteó que "es probable que esta sea una nueva normalidad en términos de precios relativos", no descartó que en algún momento "sea necesario que los precios en dólares se abaraten", o, dicho de otra manera, "que el tipo de cambio real sea un poco más alto".