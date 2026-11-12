Fue a denunciar una red de trata pero se descubrió que tenía pedido de captura: quedó detenida + Agregar ámbito en









Elcira Giménez González fue detenida en Misiones tras ser identificada como la exempleada doméstica de Magalí Levy, una mujer asesinada en Recoleta en marzo de 2025. Tenía un pedido de captura nacional e internacional de Interpol.

Elcira Giménez González era buscada por presunta participación en el asesinato de Magalí Levy en Recoleta.

Una mujer de nacionalidad paraguaya que denunció haber sido víctima de trata de personas y abusos sexuales en Paraguay terminó detenida en Misiones, luego de que las autoridades descubrieran que era buscada por su presunta participación en el asesinato de Magalí Yael Levy, ocurrido en marzo de 2025 en el barrio porteño de Recoleta. Se trata de Elcira Giménez González, quien había trabajado como empleada doméstica de la víctima y tenía un pedido de captura nacional e internacional.

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El caso comenzó el lunes 9 de noviembre, cuando efectivos de Gendarmería Nacional interceptaron un vehículo en Puerto Alcázar, Misiones. Durante el control, detectaron que una de las mujeres y un ciudadano chino que viajaban en el automóvil no podían acreditar su ingreso regular al país.

Mientras era trasladada hacia el puente internacional de Posadas, Giménez González manifestó que había sufrido situaciones de trata y abusos sexuales en Paraguay, por lo que intervino la Fiscalía Federal de Posadas.

Las pericias que permitieron identificarla Magalí Levy fue asesinada en marzo de 2025. X A partir de la denuncia, se activaron los mecanismos de asistencia y protección y la mujer fue alojada inicialmente en una casa refugio. Sin embargo, las pericias dactiloscópicas y las consultas migratorias permitieron confirmar su identidad y detectar el requerimiento judicial vigente. La investigación determinó que era la exempleada doméstica de Levy y que tenía una orden de captura emitida a través de Interpol por su presunta vinculación con el homicidio.

La sospechosa permanece bajo resguardo en el Escuadrón 50 de Gendarmería Nacional, mientras avanzan las actuaciones judiciales con intervención de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Misiones. La hipótesis de la causa sostiene que Giménez González habría facilitado el ingreso de un cómplice al departamento de la víctima, una participación que deberá ser examinada en el proceso penal.

El crimen de Magalí Levy en Recoleta Magalí Levy, de 28 años, fue encontrada muerta el 9 de marzo de 2025 en su departamento de Sánchez de Bustamante al 1200, en Recoleta. La autopsia determinó que murió por asfixia. Los investigadores establecieron que, horas antes, habían ingresado al inmueble una mujer que trabajaba como empleada doméstica y un hombre desconocido para sus allegados, quienes luego se retiraron juntos. Casi un mes después del asesinato, las autoridades paraguayas detuvieron a Iván Giménez González, hermano de la ahora detenida, por su presunta vinculación con el caso. La investigación también apunta a esclarecer el robo de objetos de valor del departamento y la participación de los distintos involucrados.

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