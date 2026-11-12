El BCRA realizó la mayor compra en casi un mes, aunque las reservas cayeron arrastradas por el oro

El Central adquirió u$s103 millones y aceleró el ritmo de acumulación de divisas durante noviembre. Sin embargo, las reservas retrocedieron u$s257 millones, hasta los u$s49.073 millones, afectadas principalmente por la caída del metal precioso. El dólar mayorista volvió a subir y el CCL avanzó más de 1%.

El Banco Central (BCRA) realizó este jueves 12 de noviembre su mayor compra de dólares en más de tres semanas , al adquirir u$s103 millones en el mercado oficial de cambios, en una jornada en la que la autoridad monetaria logró acelerar la acumulación de divisas pese a la recuperación del tipo de cambio mayorista. Sin embargo, las reservas internacionales brutas volvieron a retroceder , afectadas principalmente por una fuerte caída en la cotización del oro.

Las adquisiciones representaron aproximadamente el 21% de los u$s493 millones negociados en el segmento de contado , una participación considerablemente superior al 7% de la jornada anterior, cuando el organismo había comprado u$s29 millones. De esta manera, el BCRA llevó el saldo positivo de noviembre a u$s183 millones, mientras que el acumulado de 2026 alcanzó los u$s16.151 millones.

La recuperación resulta relevante después de un comienzo de mes marcado por la interrupción de las compras y una mayor demanda de cobertura. Tras el balotaje de Brasil, la depreciación del real y los vencimientos financieros habían reducido el excedente de divisas disponible para el Central. Aunque esas presiones no desaparecieron, el promedio diario de compras de noviembre aumentó a u$s31 millones , por encima de los u$s22 millones de septiembre, aunque todavía lejos de los u$s66 millones registrados durante octubre.

Pese a esta mejora, las reservas brutas disminuyeron u$s257 millones, hasta u$s49.073 millones , profundizando su retroceso por debajo de los u$s50.000 millones. El principal factor identificado fue la caída de 2,80% del oro, que provocó una pérdida estimada de u$s225 millones en el valor de los activos internacionales.

El movimiento coincidió con un fortalecimiento del dólar a escala global. El índice DXY avanzó 0,65%, mientras que el euro se depreció 0,63%, la libra retrocedió 0,46% y el yen perdió 0,71%. Así, los movimientos de valuación volvieron a contrarrestar el efecto favorable de las adquisiciones oficiales, aunque no permiten explicar por sí solos todos los cambios en el stock de reservas.

El dólar mayorista volvió a subir y los financieros mostraron mayor presión

La aceleración de las compras oficiales coincidió con una nueva suba del dólar mayorista, que avanzó $1,50 y cerró en $1.545,50, después de una jornada previa condicionada por el feriado estadounidense. De esta manera, el mercado retomó una operatoria internacional más normalizada, aunque la recuperación de las adquisiciones del BCRA no impidió que el tipo de cambio oficial registrara un avance moderado.

La mayor presión se concentró en los dólares financieros. El MEP aumentó 0,40%, hasta $1.584,20, mientras que el contado con liquidación subió 1,21%, a $1.686,31, ampliando el canje entre ambas cotizaciones hasta 6,45%. En contraste, el blue permaneció estable en $1.565, con una brecha de apenas 1,26% respecto del mayorista.

En paralelo, los futuros registraron un avance promedio de 0,21%, con subas de 0,06% para noviembre, 0,19% para diciembre y 0,22% para enero de 2027. La recuperación de los contratos mostró una demanda de cobertura algo más firme que en la rueda anterior, aunque sin movimientos de magnitud comparable a los registrados en los dólares financieros.

La evolución del mercado mantiene bajo observación la estrategia del BCRA para sostener las compras sin agregar presión sobre el tipo de cambio. Según estimaciones de consultoras privadas, la autoridad monetaria habría intervenido recientemente mediante ventas de instrumentos dólar linked, una operatoria que puede contribuir a atender parte de la demanda de cobertura sin recurrir directamente a ventas de divisas en el mercado oficial.

A corto plazo, la acumulación de reservas podría encontrar respaldo en las liquidaciones pendientes de deuda corporativa y provincial, junto con los ingresos previstos por exportaciones energéticas y la cosecha fina. Además, la mayor demanda estacional de pesos hacia diciembre podría reducir los incentivos a dolarizar carteras y facilitar las compras del Central.

Sin embargo, la estabilidad cambiaria convive con un riesgo país elevado y una apreciación acumulada del tipo de cambio real, factores que pueden condicionar la oferta futura de dólares. Un mayor costo de financiamiento dificultaría nuevas emisiones de deuda y reduciría las liquidaciones financieras, mientras el Tesoro podría necesitar una mayor proporción de las divisas disponibles para afrontar sus compromisos.

Así, la recuperación de las compras de este jueves constituye una mejora respecto del comienzo de noviembre, pero el desafío sigue siendo transformar ese flujo de divisas en una acumulación sostenida de reservas, en un contexto en el que los pagos externos, la valuación de los activos y las necesidades financieras del sector público continúan condicionando la posición del BCRA.