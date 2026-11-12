El FMI destacó que se están mitigando los riesgos de refinanciación

La vocera del Fondo Monetario Internacional; Julie Kozack volvió a destacar el programa económico. Respecto a la suba del Riesgo País destacó que parte de la volatilidad reciente en los mercados ponen de relieve el valor de seguir construyendo la resiliencia económica de Argentina. Recordó que el gobierno está comprometido a preservar su ancla fiscal y acumular más reservas internacionales. Aún no hay fecha para la reunión del Directorio.

El paquete de políticas que el gobierno acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) “está orientado a seguir apoyando el proceso de desinflación, a continuar respaldando la resiliencia externa en Argentina y, fundamentalmente, a fortalecer el crecimiento y el empleo.” Así lo señaló Julie Kozack , vocera del organismo en el marco de una conferencia ofrecida este jueves en Washington.

Consultada por Ámbito sobre cuándo será aprobado el nuevo acuerdo – que significará un desembolso de aproximadamente 900 millones de dólares para el país – Kozack señaló “no tengo una fecha ahora, pero en cuanto la tengamos, nos aseguraremos de hacérselo saber ”. Se espera que Directorio del FMI analice el caso argentino a comienzos de diciembre.

Respecto a la suba en el riesgo país de la Argentina – llegó a 939 puntos la semana pasada – indicó que : “Creemos que estos parecen reflejar una variedad de factores. Algunos son factores globales que afectan a las economías emergentes en general, otros son factores regionales y otros son factores internos.”

Con relación a los aspectos globales “incluye un cambio en el apetito global por el riesgo . Por eso, diría que advertimos contra poner demasiado énfasis en los movimientos de corto plazo”.

En particular, destacó que en el caso de Argentina “nos enfocamos es en la solidez de los fundamentos subyacentes, que han venido mejorando, y en la importancia de continuar con la implementación de las políticas.”. Reforzó este concepto al decir “creo que también parte de la volatilidad reciente en los mercados y los últimos movimientos ponen de relieve el valor de seguir construyendo la resiliencia económica de Argentina.”

Con relación a las medidas que recientemente adoptó el gobierno argentino para alentar la actividad, “diría en términos generales que algunas de estas medidas adoptadas recientemente apuntan a aliviar las restricciones de financiamiento en Argentina, reducir el costo de hacer negocios y apoyar la actividad empresarial y la inversión. Y estas van en línea con los objetivos más amplios del gobierno.”

Al comienzo de su exposición, Kozack recordó que recientemente se alcanzó un acuerdo a nivel técnico (staff-level agreement) para la tercera revisión del programa. En este sentido, sostuvo que “El equipo está trabajando estrechamente con las autoridades y se encuentra en el proceso de finalizar la preparación de la documentación necesaria para llevar la tercera revisión a consideración de nuestro directorio ejecutivo”.

Volvió a elogiar el programa de las autoridades nacionales señalando: “Argentina ha logrado avances importantes en el restablecimiento de la estabilidad macroeconómica en el país. Vemos que la inflación ha seguido disminuyendo. Se han alcanzado grandes logros en términos de disciplina fiscal, llevando al país del déficit al superávit. Y, lo que es muy importante, la posición externa se ha fortalecido, ya que la acumulación de reservas ha superado las metas del programa”.

También puntualizó la funcionaria que: “vemos que se están mitigando los riesgos de refinanciación, incluso mediante la extensión de los vencimientos de la deuda en pesos”.

Tras señalar que “como siempre, el equipo y las autoridades alcanzaron entendimientos sobre el paquete de políticas”, sostuvo “es importante —y quiero volver a enfatizar esto— que el paquete de políticas está orientado a seguir apoyando el proceso de desinflación, a continuar respaldando la resiliencia externa en Argentina y, fundamentalmente, a fortalecer el crecimiento y el empleo.”

Precisó que “las autoridades están comprometidas a preservar su ancla fiscal. Están comprometidas a seguir acumulando más reservas internacionales. Están perfeccionando el marco de política monetaria y, como señalé, están gestionando de manera proactiva sus necesidades de financiamiento.”

A la vocera se le formularon preguntas sobre el apoyo de los Estados Unidos a la Argentina, tras la derrota de los republicanos en las elecciones de medio término. La portavoz aclaró que “no voy a especular sobre los acontecimientos políticos en ese país”. Pero agregó: “en términos de nuestro vínculo general, es que, al igual que con todos nuestros países miembros, por supuesto trabajamos con Estados Unidos; nuestros principales interlocutores son el Departamento del Tesoro de EE. UU. y la Reserva Federal. Y, por supuesto, valoramos nuestra continua colaboración con ellos.”

Kozack recordó que “como el mayor accionista del FMI, Estados Unidos desempeña un papel importante en muchos aspectos de la labor del Fondo, incluso en algunos de nuestros programas de préstamo. Y esperamos que, por supuesto, sigan haciéndolo,”

Respecto a las posibles implicancias en Argentina sobre el caso del Banco Ueno de Paraguay explicó: “Vemos que las autoridades paraguayas han tomado medidas rápidas respecto a Ueno, incluyendo el pago a los depositantes asegurados. Ese proceso está en marcha y, en general, no hemos visto en Paraguay ni en la región un contagio hacia otros bancos ni mayores preocupaciones por parte de los depositantes de otras entidades bancarias.”

Actividad

Cabe recordar que, en la anterior conferencia de prensa, el FMI respaldó el programa económico argentino, alertó sobre la recesión y pidió sostener el rumbo para bajar el riesgo país. Sin embargo, advirtió sobre el impacto en la actividad económica y señaló cuales son los principales desafíos y prioridades para consolidar la recuperación. Destacó la necesidad de tener en cuentas lo siguiente:

Actividad y empleo: El organismo reconoció la existencia de una recesión técnica e insistió en la necesidad de transformar los logros de estabilización en un crecimiento sostenido que impulse el empleo privado.

Riesgo país y meta fiscal: Se hizo hincapié en sostener la disciplina fiscal para continuar reduciendo el riesgo país, ratificando el objetivo de superávit primario previsto para el mediano plazo.

Se hizo hincapié en sostener la disciplina fiscal para continuar reduciendo el riesgo país, ratificando el objetivo de superávit primario previsto para el mediano plazo. Desinflación y monetaria: Se valoró la desaceleración inflacionaria gracias al ancla fiscal y monetaria, con un rol activo del Banco Central en la gestión de la liquidez.

Se valoró la desaceleración inflacionaria gracias al ancla fiscal y monetaria, con un rol activo del Banco Central en la gestión de la liquidez. Reservas y sector externo: Se ponderó el nivel de acumulación de reservas netas y la evolución de las exportaciones, así como el financiamiento internacional de apoyo.

Consideró también que para lograr que la economía crezca se necesita también fortalecer el mercado de capitales, aplicar reformas en el mercado laboral, el impulso a la infraestructura y la agilización de las grandes inversiones estratégicas.

Aprobación

El 27 de octubre pasado, el personal técnico del organismo y el Gobierno argentino cerraron la tercera revisión del programa bajo el Servicio Ampliado. El acuerdo habilita un nuevo desembolso de aproximadamente US$ 900 millones. El envío efectivo de los fondos aguarda la luz verde formal del directorio ejecutivo del FMI, cuya reunión está prevista para principios de diciembre.

El tema adquiere particular relevancia en el momento en que los mercados plantean dudas sobre el cumplimiento de los compromisos externos por parte del Estado argentino. El riesgo país llegó la semana pasada a 939 puntos, aunque luego descendió a la zona de los 850.

La expectativa es que el Directorio apruebe esta nueva asistencia. Las autoridades del Fondo vienen elogiando las políticas llevadas adelante por el presidente Javier Milei.

El comunicado oficial del FMI, tras el acuerdo entre el Ministerio de Economía y el staff técnico, destacó la desaceleración inflacionaria, el avance en la acumulación de reservas (con compras del BCRA por más de US$ 16.000 millones en lo que va del año) y las inversiones bajo el régimen RIGI. Asimismo, se ratificó la meta de superávit primario del 1,4% del PBI tanto para 2026 como para 2027.

Con todo, se observan luces amarillas. A mediados de octubre, en su informe de Perspectivas Económicas Mundiales, el FMI recortó su estimación de crecimiento del PBI argentino para 2026 del 3,5% al 2,1%. Esta tasa es, no obstante, superior a la prevista por el consenso de los economistas privados que proyectan el aumento de la actividad en 0,7%.

A su vez, funcionarios del organismo señalaron la necesidad de que el crecimiento económico —concentrado en sectores como energía, minería y agro— logre extenderse de manera más equitativa al resto de la economía y a los trabajadores.