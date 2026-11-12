Escándalo en Nvidia: Jensen Huang renunció a su cargo y ya se definió una CEO interina

Tras conocerse un presunto vínculo extramatrimonial con una espía china, el director ejecutivo fue desplazado. Colette Kress, hasta ahora directora financiera, asumirá en su lugar mientras se busca un CEO permanente.

Jensen Huang cofundó Nvidia en 1993 y desde entonces conduce la compañía, convertida en un actor central del mercado de chips para inteligencia artificial.

La junta directiva de Nvidia anunció este jueves una reconfiguración de la conducción del gigante tecnológico. Tras el escándalo por su presunto vínculo extramatrimonial con una espía china, Jensen Huang , cofundador y director ejecutivo de la compañía, renunció a su cargo . Ahora será reemplazado por una CEO interina , mientras se busca un sucesor permanente, según comunicó la empresa.

La renuncia de Huang tiene efecto inmediato. El ejecutivo dirigía la empresa desde su fundación, en 1993. Bajo su liderazgo, Nvidia se convirtió en uno de los principales proveedores mundiales de chips para inteligencia artificial y en un actor central de la competencia tecnológica entre las principales potencias.

La firma dispuso un reemplazo provisorio. Colette Kress, hasta ahora directora financiera de Nvidia, fue nombrada CEO interina. Además, Harvey C. Jones fue designado presidente de la junta directiva.

Ahora, explicó la compañía, comienza un proceso de búsqueda de un CEO permanente, en el cual se considerarán candidatos internos y externos.

Según revelaron The Wall Street Journal y The New York Times, la controversia tomó mayor dimensión hace aproximadamente un mes, cuando salieron a la luz los vínculos de Huang con Alice Huang, una empresaria relacionada con MegaSpeed, una compañía de datos radicada en Singapur y uno de los clientes más importantes de Nvidia.

El empresario reconoció ante sus empleados que había sido infiel a su esposa y pidió disculpas por haber traicionado su confianza. Ámbito Financiero

La firma quedó bajo la lupa por sus presuntos vínculos con los servicios de inteligencia chinos, mientras que la mujer fue señalada como una posible espía. El caso despertó preocupación por las eventuales implicancias de esa relación, debido al lugar estratégico que ocupa Nvidia en el desarrollo de tecnología vinculada con la inteligencia artificial.

El episodio también expuso la vida personal del empresario, de 68 años. El domingo pasado, Huang reconoció ante sus empleados que había sido infiel a su esposa y les envió una carta en la que pidió disculpas por haber traicionado su confianza.

Tras esa admisión, la junta directiva decidió poner en marcha una investigación interna sobre las relaciones extramatrimoniales del CEO. El procedimiento quedó a cargo del estudio jurídico Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, contratado para analizar el caso y sus posibles consecuencias para la compañía.

El impacto en una de las figuras centrales de la inteligencia artificial

La situación representa un episodio delicado para Nvidia, cuyo crecimiento estuvo estrechamente ligado a la conducción de Huang. Desde 1993, el empresario construyó una compañía que hoy ocupa una posición determinante en el mercado de los semiconductores y en la expansión de la inteligencia artificial.

Nvidia se convirtió en uno de los principales proveedores de chips para inteligencia artificial bajo la conducción de su cofundador. Gentileza - Julia Demaree Nikhinson

Su figura también adquirió relevancia internacional por el papel de Nvidia en la carrera tecnológica y armamentista vinculada con la IA, un sector atravesado por la disputa entre Estados Unidos y China.

En medio de las revelaciones, el Gobierno chino negó las acusaciones de espionaje relacionadas con el caso. Mientras tanto, la compañía enfrenta una instancia decisiva, donde su directorio deberá evaluar si Huang puede continuar al frente de la empresa después del escándalo y de la investigación abierta sobre su conducta.

La reunión prevista para este miércoles podría marcar un punto de inflexión en la conducción de una de las empresas más influyentes del sector tecnológico.