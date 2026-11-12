Dólar oficial: se actualizó el techo de la banda cambiaria para diciembre, ¿hasta cuánto podrá subir?

La inflación de octubre permite calcular hasta dónde llegará el límite superior del esquema cambiario en diciembre. Mientras tanto, la city recortó sus previsiones para el cierre de 2026, aunque anticipa una mayor presión sobre el tipo de cambio hacia el año electoral.

La inflación de octubre, del 2,2%, eleva el techo de la banda cambiaria por encima de los $2.000 en diciembre, mientras el mercado proyecta un dólar mayorista considerablemente por debajo de ese límite.

La inflación de octubre fue del 2,2% mensual , según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) . El dato tiene una consecuencia directa sobre el mercado cambiario: determina el ritmo al que se actualizarán las bandas del dólar oficial durante diciembre, cuando el techo superará los $2.000 y llegará aproximadamente a $2.032,88 , mientras que el piso descenderá a menos de $700.

El registro representó una aceleración frente al 1,9% de septiembre y superó las expectativas del mercado , que anticipaba una variación del 1,8%. Desde comienzos de 2026, los límites del esquema cambiario se ajustan de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) , con un rezago de dos meses . Por eso, la inflación de septiembre define el desplazamiento de noviembre, mientras que el registro de octubre establece el ajuste de diciembre.

La actualización se distribuye de manera gradual a lo largo del mes. Así, el techo no salta directamente al nuevo valor cuando se conoce la inflación, sino que sigue el sendero correspondiente a cada período. El dato de octubre no modifica la trayectoria de noviembre, cuyo límite superior terminará en $1.989,12.

Con el ajuste del 2,2%, el límite superior avanzará hasta aproximadamente $2.032,88 al cierre de diciembre . Esto representa un incremento de $43,76 respecto del final de noviembre y dejará al techo casi $33 por encima de los $2.000.

En paralelo, el piso bajará desde los $698,44 hasta aproximadamente $683,07. De esta manera, el esquema continuará ampliando el rango dentro del cual puede fluctuar el tipo de cambio oficial.

Hasta el 31 de diciembre de 2025, el mecanismo contemplaba un ritmo fijo: el techo subía un 1% mensual y el piso bajaba un 1%. Desde enero de este año, ese ajuste fue reemplazado por uno variable, asociado al IPC con dos meses de rezago.

La inflación de octubre también superó en cuatro décimas la previsión del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central. De haberse cumplido el 1,8% proyectado por los analistas, el límite superior habría terminado diciembre cerca de $2.024,92. El dato efectivo eleva ese cálculo en aproximadamente $8.

Así, el sendero para el cierre de cada mes queda en $1.989,12 para noviembre y alrededor de $2.032,88 para diciembre. El primer nivel ya fue publicado por el Banco Central, mientras que el segundo surge de aplicar el IPC de octubre y queda sujeto a la confirmación de los valores diarios oficiales.

La city espera un dólar lejos del techo de la banda

Las expectativas para la cotización del mayorista permanecen considerablemente por debajo de esos límites. En el REM de octubre, publicado el 5 de noviembre, la mediana de los analistas ubicó al dólar en un promedio de $1.558,5 para noviembre y de $1.590 para diciembre.

La previsión para el último mes de 2026 bajó $24,32 respecto del relevamiento anterior, cuando el mercado esperaba $1.614,32. Entre los participantes con mejor desempeño histórico, el denominado Top 10, el pronóstico fue todavía menor: $1.579,8 para diciembre.

El contraste muestra que el techo de la banda no constituye una proyección del precio del dólar. Define el límite superior del esquema, mientras que las estimaciones del REM reflejan la cotización promedio mensual que esperan los participantes del mercado.

Con el nuevo ajuste, el techo de diciembre quedará aproximadamente $443 por encima de los $1.590 proyectados por la city. La diferencia es significativa, aunque las referencias no son directamente equivalentes: el límite de la banda corresponde al cierre del mes, mientras que el REM estima el promedio de la cotización mayorista durante diciembre.

El sendero del REM contempla, además, valores de $1.618,8 para enero, $1.649,2 para febrero y $1.676,9 para marzo de 2027. Para abril, la previsión asciende a $1.701,5. Las estimaciones apuntan a un ajuste gradual del tipo de cambio en los próximos meses, sin anticipar que alcance el techo de la banda en el tramo final de este año.

El horizonte electoral cambia las expectativas para 2027

La moderación de las previsiones de corto plazo convive con una expectativa de mayor presión cambiaria hacia adelante. El REM elevó el pronóstico para octubre de 2027 hasta $1.984,9, frente a los $1.945 contemplados en el relevamiento anterior, un incremento cercano a $40.

Para ese mismo horizonte de doce meses, los participantes proyectan una inflación acumulada del 21,8%, siete décimas por encima de la estimación previa. Las expectativas muestran que el mercado anticipa una desaceleración de los precios, pero también una depreciación más pronunciada del peso hacia un período atravesado por las elecciones presidenciales de octubre de 2027.

Para diciembre del próximo año, la mediana del REM ubicó al mayorista en $1.994, por debajo de los $2.009 previstos anteriormente, aunque por encima de los $1.847,6 contemplados en el proyecto de Presupuesto 2027. Para diciembre de 2026, en tanto, la previsión del mercado, de $1.590, se mantiene cerca de los $1.600 presupuestados por el Gobierno.