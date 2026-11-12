La Selección argentina de futsal se consagró campeona en los Juegos Olímpicos de la Juventud + Agregar ámbito en









La Albiceleste en formato de pista concluyó una gran competencia y se quedó con el premio mayor, en busca de darle más visibilidad al deporte y a las nuevas generaciones en el futuro.

La Selección argentina de futsal sub-18 se consagró con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud.

La Selección argentina sub-18 de futsal se quedó con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026, luego de vencer este jueves por la tarde a Portugal por 2 a 1.

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A pesar del estrecho margen en el marcador, la Albiceleste dominó el encuentro durante la mayor parte de los minutos y convirtió en figura al arquero rival. El equipo demostró soltura y logró una merecida consagración para subirse al lugar más alto del podio por primera vez en la historia.

El encuentro comenzó de manera inmejorable para los dirigidos por Mariano Alberto Gómez. A los 8 minutos, Joaquín Pesl –pivote de América del Sud– irrumpió en el área rival a la salida de un córner y anotó el 1 a 0 con un fuerte zurdazo.

¡ARGENTINA SE PUSO EN VENTAJA!



Joaquín Pesl definió frente al arco y puso el 1-0 ante Portugal en la final de Futsal.#JuegosDakarEnDSPORTS pic.twitter.com/m7yCqLAdbZ — DSPORTS (@DSports) November 12, 2026 El gol de Joaquín Pesl. Durante el resto de la primera etapa, Argentina mantuvo el dominio absoluto ante un conjunto luso que no lograba hacer pie. La Selección generó al menos cuatro chances claras, pero el palo y las grandes intervenciones del arquero portugués evitaron que se ampliara la ventaja.

Ya en el complemento, a falta de poco más de 6 minutos para el cierre, Joao Carvalho emprendió una veloz carrera desde su propio campo y sacó un fuerte derechazo al palo lejano del arquero Santino Bautista Sánchez Izquierdo para sellar el empate parcial.

Sin embargo, la garra argentina se hizo sentir de inmediato: en menos de un minuto volvieron a ponerse arriba. Tras capturar el rebote de un tiro fallido, el capitán Lorenzo Sampedro –ala de Kimberley– definió de derecha para marcar el 2 a 1 definitivo, desatando la locura en el banco de suplentes y en las tribunas. ¡LO VUELVE A GANAR ARGENTINA!



Un minuto después del empate de Portugal, San Pedro puso el 2-1 para la Albiceleste.#JuegosDakarEnDSPORTS pic.twitter.com/pkvdqE2IjU — DSPORTS (@DSports) November 12, 2026 El gol de Lorenzo Sampedro. En los instantes finales, Argentina supo defender la ventaja con inteligencia y, con el pitazo final, aseguró un hito inolvidable para el deporte nacional, festejando un oro histórico. El camino hacia la consagración en Senegal fue impecable. El equipo fue de menor a mayor en la fase de grupos: superó 2-1 a Afganistán y luego encadenó dos aplastantes goleadas ante Senegal, por 9-2, y Panamá, por 9-1. Tras doblegar a Marruecos con un sólido 4-2 en las semifinales, la Albiceleste llegó a la gran cita contra Portugal –el otro invicto del certamen– y logró alzar el premio mayor.