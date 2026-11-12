El dólar blue bajó tras un fuerte rebote y volvió a acercarse al mayorista + Agregar ámbito en









El paralelo terminó en $1.565 para la venta luego de ceder $5, mientras el mayorista avanzó hasta $1.545,50. Así, la distancia entre ambas cotizaciones volvió a reducirse y quedó cerca de 1,3%.

El blue retrocedió a $1.565, mientras el mayorista volvió a avanzar y redujo la brecha entre ambas cotizaciones Depositphotos

El dólar blue cerró este jueves a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta, con una baja de $5 respecto del miércoles, cuando había rebotado tras el feriado largo. En tanto, el dólar mayorista avanzó $1,50 hasta $1.545,50 y regresó a los niveles de la semana pasada, todavía cerca de sus máximos nominales.

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De esta manera, como el paralelo retrocedió mientras el oficial volvió a subir, la brecha entre ambas cotizaciones se comprimió hasta alrededor de 1,3%, en un escenario en el que los dos tipos de cambio continúan operando cerca de sus valores más elevados.

El movimiento del mayorista se produjo en una rueda todavía condicionada por la normalización de las operaciones luego de varios días de actividad reducida y por el feriado del miércoles en Estados Unidos. Sin embargo, las expectativas de depreciación de corto plazo continúan relativamente contenidas: los contratos de futuros ubicaron al mayorista en $1.563,50 para fines de noviembre y $1.593 para diciembre, apenas por encima de los niveles actuales.

Al mismo tiempo, los dólares financieros tampoco mostraron una presión generalizada, con el MEP en torno a $1.577 y el CCL cerca de $1.668. Así, pese a que el mayorista retomó una trayectoria moderadamente alcista, el mercado todavía no refleja expectativas de una corrección brusca del tipo de cambio, mientras la atención continúa concentrada en la evolución de las tasas, la demanda de pesos y la capacidad del BCRA para retomar las compras de reservas.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 12 de noviembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.545,50 para la venta.