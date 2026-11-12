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12 de noviembre 2026 - 18:23

El dólar blue bajó tras un fuerte rebote y volvió a acercarse al mayorista

El paralelo terminó en $1.565 para la venta luego de ceder $5, mientras el mayorista avanzó hasta $1.545,50. Así, la distancia entre ambas cotizaciones volvió a reducirse y quedó cerca de 1,3%.

El blue retrocedió a $1.565, mientras el mayorista volvió a avanzar y redujo la brecha entre ambas cotizaciones

El blue retrocedió a $1.565, mientras el mayorista volvió a avanzar y redujo la brecha entre ambas cotizaciones

Depositphotos

El dólar blue cerró este jueves a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta, con una baja de $5 respecto del miércoles, cuando había rebotado tras el feriado largo. En tanto, el dólar mayorista avanzó $1,50 hasta $1.545,50 y regresó a los niveles de la semana pasada, todavía cerca de sus máximos nominales.

De esta manera, como el paralelo retrocedió mientras el oficial volvió a subir, la brecha entre ambas cotizaciones se comprimió hasta alrededor de 1,3%, en un escenario en el que los dos tipos de cambio continúan operando cerca de sus valores más elevados.

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El movimiento del mayorista se produjo en una rueda todavía condicionada por la normalización de las operaciones luego de varios días de actividad reducida y por el feriado del miércoles en Estados Unidos. Sin embargo, las expectativas de depreciación de corto plazo continúan relativamente contenidas: los contratos de futuros ubicaron al mayorista en $1.563,50 para fines de noviembre y $1.593 para diciembre, apenas por encima de los niveles actuales.

Al mismo tiempo, los dólares financieros tampoco mostraron una presión generalizada, con el MEP en torno a $1.577 y el CCL cerca de $1.668. Así, pese a que el mayorista retomó una trayectoria moderadamente alcista, el mercado todavía no refleja expectativas de una corrección brusca del tipo de cambio, mientras la atención continúa concentrada en la evolución de las tasas, la demanda de pesos y la capacidad del BCRA para retomar las compras de reservas.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 12 de noviembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.545,50 para la venta.

Valor del CCL hoy, jueves 12 de noviembre

El dólar CCL cerró a $1.686,38 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 8.0%.

Valor del dólar MEP hoy, jueves 12 de noviembre

El dólar MEP cerró a $1.573,95 y la brecha con el dólar oficial es de 2.3%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 12 de noviembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.041.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 12 de noviembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.665,26.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 12 de noviembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s71.598, según Binance.

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