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12 de noviembre 2026 - 16:14

La inflación se aceleró al 2,2% en octubre y alcanzó su mayor nivel en seis meses

ámbito.com | Erika Cabrera
Por Erika Cabrera

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue el rubro de mayor aumento, con un salto de 4,2% tras el aumento de las boletas de gas y el alquiler de viviendas. Los alimentos aumentaron 2% por el incremento estacional de las verdura. Pero no todo es negativo: la Núcleo quedó en 1,5%, su menor nivel desde julio del año pasado.

inflación

La inflación se aceleró por segundo mes consecutivo y se ubicó en el 2,2% en octubre, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De esta manera, alcanzó su mayor nivel desde abril de este año. El rubro de mayor aumento fue vivienda, casi duplicó el IPC, tras la suba de las boletas de gas y el alquiler de viviendas, mientras que los alimentos avanzaron apenas por debajo del promedio (+2%), con un fuerte componente estacional de las verduras.

Noticia en desarrollo.-

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