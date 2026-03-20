Banco Macro compra el Banco Sáenz: se quedará con el 50% de las acciones

Según pudo saber Ámbito, la entidad compartirá la operación con Fintech Digital LLC. Se trata de una operación complementaria del ingreso al capital de Personal Pay.

El Banco Macro comprará el 50% de las acciones de Banco Sáenz , en una operación vinculada a la adquisición de parte del capital de Personal Pay . Así lo informó la entidad financiera los mercados locales y a los organismos reguladores. Ahora espera la autorización del Banco Central.

El 50% restante del paquete accionario de Banco Sáenz será adquirido por Fintech Digital LLC . En su conjunto, la operación implicará el desembolso por parte de los compradores de un importe en pesos similar al patrimonio neto de Banco Sáenz S.A. , que será determinado previo al cierre, más u$s2 millones , sujeto a potenciales ajustes del precio que pudieran corresponder conforme al acuerdo alcanzado.

"Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes a fin de informarles que el día de la fecha, Banco Macro S.A. y Fintech Digital LLC han celebrado con Liliana Mónica Frávega, Facundo Frávega y Luciano González-Lobo un acuerdo de compraventa de acciones en virtud del cual los compradores adquirirán, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones suspensivas, directa e indirectamente, la totalidad de las acciones representativas del 100% del capital social y de los derechos de voto de Banco Sáenz S.A.", se indicó en una nota enviada a la Comisión Nacional de Valores (CNV), BYMA y A3 Mercados.

Los compradores explicaron que la "transacción estratégica se enmarca en la expansión de Banco Macro S.A. en el ecosistema digital y es complementaria a su reciente ingreso en Personal Pay -la billetera digital de Personal-, desarrollada por Telecom Argentina S.A.". Y agregaron: "En este contexto, Banco Sáenz S.A. operará como plataforma bancaria orientada a acompañar el crecimiento de este tipo de soluciones digitales, manteniendo una operación diferenciada que permita agilidad y flexibilidad".

La entidad de la familia Brito indicó que el banco adquirido "permitirá que los clientes de Personal Pay accedan a servicios financieros, lo que ofrece la ventaja de contar con independencia comercial y operativa respecto de Banco Macro, junto con la agilidad que requiere un negocio fintech" .

Mientras las partes esperan la aprobación del BCRA, Banco Sáenz continuará operando como una entidad independiente. Por consiguiente, ésta adquisición no representa cambios para los clientes de Personal Pay en lo inmediato.

Jorge Brito, Presidente de Banco Macro, afirmó que, "con esta operación, Banco Macro ratifica su compromiso con el país, su vocación de crecimiento y su posición de liderazgo en la innovación financiera, impulsando un modelo de negocio que fusiona la seguridad jurídica del sistema bancario con la flexibilidad y el dinamismo de los ecosistemas digitales”.

A su tiempo, Juan Parma, CEO de Banco Macro, comentó: "Esta adquisición complementa muy bien a nuestra reciente asociación en Personal Pay junto a Telecom Argentina, y representa un gran paso en la construcción de un modelo de negocio sin precedentes, que combina toda la facilidad de uso de una billetera digital, con el acceso ampliado a más servicios financieros para más argentinos, con el respaldo de un banco líder”.

Por su parte, Martin Heine, CEO de Personal Pay, agregó: “Seguimos dando pasos en nuestro propósito, este nuevo hito acentúa la combinación de dos ecosistemas únicos en Argentina, el universo techco y la banca. Desde Personal Pay estamos cada vez más cerca de redefinir lo que significa “experiencia financiera” con soluciones rápidas, seguras y personalizadas.”