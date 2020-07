Bancos de EEUU superan expectativas en resultados trimestrales

Bank of America reportó ganancias por acción de u$s0,37 por acción. El beneficio por acción cayó un 52% con respecto al mismo período del año anterior, aunque superó la expectativa de los analistas que era de u$s0,25 por acción. Los ingresos del banco alcanzaron u$s22,3 mil millones, un 3% por debajo del resultado en el segundo trimestre de 2019 y U$S 350 millones por debajo de lo que esperaban los analistas. La división de banca de inversión vio una mejora del 29% en los ingresos totales y un salto del 81% en las ganancias netas. No obstante, la rentabilidad del banco fue afectada por la fuerte provisión de préstamos incobrables.

Goldman Sachs reportó ganancias por acción de u$s6,26, una mejora del 8% con respecto al mismo período del año anterior y un 50% mejor de lo que esperaban los analistas. Los ingresos totales fueron de u$s13,3 mil millones, un aumento del 41% año tras año y superaron en u$s3,54 mil millones la estimación promedio de los analistas. En el segmento de los mercados globales, los ingresos por ingresos renta fija, divisas y materias primas se duplicaron con respecto al año anterior y lograron un récord en nueve años. Los ingresos por negociación de acciones aumentaron 46%, el mejor desempeño en 11 años desde la crisis subprime. Mientras que los ingresos de la banca de inversión aumentaron un 36%. Pese a asignar una fuerte provisión de U$S 1.5 mil millones en su cartera de préstamos, los resultados fueron impactantes.

Citigroup reportó ganancias por acción de u$s0,50 con una caída del 74% con respecto al año anterior. A pesar de la caída, el banco superó las estimaciones de los analistas con ingresos por negociación superiores a los esperados. Generó u$s19,8 mil millones en ingresos, un aumento del 5% año tras año. La negociación de activos de renta fija experimentó un aumento del 68% en ingresos y por su parte los ingresos de la banca de inversión aumentaron un 37% a u$s1,7 mil millones.

JPMorgan reportó ganancias por acción de u$s1,38, un 51% menos que en el mismo período del año anterior superó levemente la estimación promedio de los analistas en u$s0,24. Sin embargo, el EPS aumentó un 77% desde el primer trimestre del año en el contexto de explosión de la crisis por el COVID-19. Los ingresos fueron de U$S 33 mil millones, con un aumento del 15% año tras año y u$s2,75 mil millones por encima de las expectativas de los analistas. El segmento de negocios de la banca corporativa y de inversión fue la estrella, sus ingresos se dispararon 66% año tras año. Los ingresos de la banca comercial aumentaron un 5%, y los ingresos de gestión de activos y patrimonio aumentaron un 1%. El banco tomó una provisión de u$s10,5 mil millones por pérdidas en su cartera de préstamos, en el mismo período del 2019 había sido de u$s1,5 mil millones unas 7 veces menos.

Más allá del aliciente en los resultados del segundo trimestre, aún resta mucho valor por recuperar en la industria financiera. En el año acumulado las cotizaciones de los principales bancos caen un 31% en promedio, siendo el sector financiero de los más retrasados en el mercado.

Bancos de EEUU NYSE:BAC NYSE:MS NYSE:C NYSE:JPM | Gráfico cotizaciones en el año acumulado por TradingView TradingView

Edgar Ochoa, analista de macroeconomía para WallStreetEasy destacó dos factores principales en base a las presentaciones de balances.

En primer orden, los reportes trimestrales fueron excelentes si sólo nos fijamos en los ingresos por acción. Pero si revisamos la data, la mejora en los ingresos fue gracias a las mesas de trading de acciones y bonos que tuvieron un trimestre impresionante gracias al aumento de transacciones y recuperación de la bolsa desde marzo, y por eso vemos a JPMorgan, Goldman Sachs y Morgan Stanley como los bancos más beneficiados del sector.

bancos EEUU opinion TradingView

En segundo orden, la banca comercial tuvo un trimestre terrible con la mayoría de los bancos aumentando de manera importante sus reservas para posibles pérdidas. En este departamento Bank of America es el que queda peor parado aumentando cerca de u$s4 mil millones sus reservas. Esto ya era de esperarse después de la FED publicara su test de estrés de la banca donde veían con especial preocupación la exposición a impagos de tarjetas de crédito, que se presenta como un problema importante en tiempo de Corona virus.