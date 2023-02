Lanzan la primera ON de género

Claro que todo fue posible no solo al pool de bancos que participaron no solo garantizando la emisión (Galicia, Hipotecario, Comafi y Supervielle) sino también a la Comisión Nacional de Valores (CNV), y en particular, a la directora Mónica Erpen que le allanó el camino burocrático a la primera ON de género dentro del nuevo régimen simplificado y garantizado de emisiones con impacto social. La previa del festejo fue durante el cierre del libro cuando vieron como la demanda crecía y superaba el monto de la emisión. Luego en un reducto de la Costanera celebraron y contaron la experiencia (llevó un año) junto con el equipo de Constanza Gorleri de Sustentabilidad del Galicia quien participó activamente del proyecto.