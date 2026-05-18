¿La morosidad alcanzó un techo? Qué muestran los balances de los bancos y las fintechs

Los últimos resultados corporativos de Galicia, Supervielle y Mercado Libre reflejan que la mora continúa siendo uno de los principales focos de preocupación del sistema financiero. Aunque algunos ejecutivos creen que el pico ya pasó, la recuperación todavía luce heterogénea.

¿La morosidad llegó a un pico ? Dos semanas atrás, el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili , aseguró durante la Expo EFI que el deterioro en la calidad crediticia podría haber alcanzado un máximo en el primer trimestre del año. Sin embargo, los balances recientes de bancos y fintechs muestran que la mora sigue siendo uno de los principales focos de atención del sistema financiero y que, en algunos casos, todavía falta al menos un par de meses para estabilizarse.

Los resultados corporativos de Grupo Supervielle reflejaron que las entidades financieras continúan bajo presión por la caída de la rentabilidad y el deterioro del crédito. La cartera de préstamos en pesos cayó 5,6% trimestral, mientras que el ratio de mora (NPL) subió a 5,6%, desde el 5% registrado en el cuarto trimestre de 2025. No obstante, marzo mostró una mejora en la dinámica de atrasos, lo que abre la puerta a que, al menos en este caso, la mora haya comenzado a encontrar un techo.

En Grupo Financiero Galicia el panorama se muestra más desafiante. Luego de un cuarto trimestre de 2025 muy débil, la entidad logró recuperar parte de su rentabilidad, aunque los préstamos en pesos retrocedieron 6% trimestral. Al mismo tiempo, el ratio de morosidad subió a 7,7%, desde el 6,9% previo. El deterioro fue aún más marcado en Naranja X , donde la mora escaló a 16,9%, frente al 13,2% del trimestre anterior.

Por su parte, Mercado Libre mostró una dinámica distinta. El gigante fintech informó que su cartera de crédito creció 87% interanual y superó los u$s14.600 millones, al tiempo que destacó que la calidad de sus activos “se mantuvo sólida”. El ratio de mora de préstamos de 15 a 90 días se ubicó en 8%, mientras que en tarjetas de crédito la compañía señaló una mejora del indicador gracias a modelos más sofisticados de evaluación crediticia.

Si bien los balances de Mercado Libre contemplan todos los mercados donde opera —principalmente Brasil, además de México, Argentina y Chile— la compañía hizo una referencia puntual al escenario local. “Mientras el sistema financiero argentino está viendo una suba de la morosidad, nuestro NPL de 15-90 días cayó secuencialmente en el primer trimestre de 2026”, sostuvo la empresa.

En ese sentido, según pudo averiguar Ámbito, la cartera de Mercado Pago —frecuentemente mencionada en redes sociales por las elevadas tasas de los préstamos de corto plazo de “Mercado Créditos”— mantiene niveles de mora inferiores a los de algunos bancos tradicionales. El 2% de los créditos otorgados se encuentra catalogado como “irrecuperable”. Desde noviembre de 2025 la irregularidad en los pagos comenzó a desacelerarse, mientras que la cartera regular creció 130% interanual.

En el resto del sistema financiero argentino todavía hay posiciones divididas respecto de si la mora efectivamente alcanzó un techo. Durante un evento del que participó Ámbito, el Chief Executive Officer & Country Head, Santander Argentina, Alejandro Butti, sostuvo que el sistema atraviesa un “punto de inflexión” y pidió prudencia en la administración del riesgo crediticio y los depósitos.

“La mora creció y es importante reconocerlo. Venimos de niveles excesivamente bajos. Cuando no había demanda de crédito, prácticamente no existía mora. Ahora estamos entrando en un proceso de normalización”, explicó. Según Butti, el hecho de que los salarios hayan permanecido rezagados durante varios meses y que la recuperación económica todavía no sea homogénea explica parte de la presión sobre los indicadores de incobrabilidad.

El ejecutivo consideró, sin embargo, que el sistema podría estar cerca de alcanzar el pico de deterioro. “Las tasas todavía tienen margen para seguir bajando a medida que descienda la inflación. La mora va a acompañar ese proceso”, afirmó.

Los bancos rechazan una mayor intervención sobre el crédito

En paralelo, explicó que las entidades financieras vienen reforzando mecanismos de alertas tempranas y ofreciendo mejores condiciones de refinanciación para evitar un deterioro mayor de las carteras. En ese marco, descartó la necesidad de asistencia estatal para el sector y aseguró que la expectativa de los bancos es que el crédito en pesos vuelva a reactivarse durante los próximos meses, de la mano de una desaceleración de la inflación y una eventual mejora de los ingresos reales.

Las declaraciones también se producen en un contexto de creciente debate político alrededor del endeudamiento de las familias. Actualmente circulan más de diez proyectos en la Cámara de Diputados que buscan fijar límites al nivel de endeudamiento e impedir que el pago de obligaciones supere el 30% de los ingresos familiares. Las iniciativas además proponen exigir a bancos, fintechs y emisores de tarjetas una evaluación más estricta de la capacidad de pago antes de otorgar nuevos préstamos.

Desde el sector financiero rechazan ese tipo de medidas y sostienen que una mayor regulación podría terminar afectando el crecimiento del crédito y la inclusión financiera. La visión predominante entre bancos y entidades privadas es que, a medida que se recompongan los ingresos reales, también mejorará naturalmente la capacidad de pago de las familias.

En ese marco, agregan que los actuales niveles de morosidad —que hoy oscilan entre el 6% y el 8%, dependiendo del segmento— todavía son considerados “contenidos” y manejables mediante estrategias activas de refinanciación, seguimiento y segmentación de clientes.

Dentro del sistema financiero, las fintechs aparecen como uno de los segmentos más expuestos al deterioro crediticio. A diferencia de los bancos tradicionales, estas compañías no realizan intermediación financiera con depósitos, sino que prestan utilizando capital propio. Eso las obliga a asumir mayores riesgos y, en consecuencia, a aplicar tasas más elevadas, especialmente en clientes sin historial crediticio formal o con menor acceso al sistema bancario tradicional.

Una fuente bancaria de relevancia señaló a Ámbito el siguiente punto que vale la pena remarcar: "Desde nuestra mirada, no es un tema de bancos vs fintechs, pero sí es importante que todos los actores que otorgan crédito operen con reglas similares en términos de protección al cliente y gestión de riesgo. Porque al final del día, la mora no es solo un problema del sistema financiero, sino del cliente. Y si no se gestiona bien, termina afectando su acceso futuro al crédito".

Tarjeta de crédito Tarjeta de crédito y préstamos personales en pesos continúa con niveles elevados de morosidad Imagen: magnific

Qué espera el mercado para el segundo semestre

Martín Porta, de CMS People, señaló a Ámbito que para el segundo semestre se espera que los estándares crediticios mantengan un comportamiento similar al observado en el trimestre anterior: neutralidad en hipotecarios y prendarios y una postura más restrictiva en tarjetas y otros créditos al consumo. “¿Que nos dice esto? Las entidades financieras ajustan su exposición crediticia en línea a los niveles de morosidad y a las exigencias regulatorias”.

Al mismo tiempo, el especialista remarcó la importancia de fortalecer la educación financiera en un contexto de tasas todavía elevadas y mayor presión sobre el ingreso disponible. "Antes mirábamos la cuota y si mis ingresos se ajustaban, nominalmente, a futuro. Ahora tenemos que mirar la tasa. No solo el interés de la operación, sino el CFT. Inclusión financiera es accesibilidad y también educación, informarse antes de tomar una decisión de compra o de endeudarnos. En el caso de las tarjetas de crédito, hacer el esfuerzo de no pagar el mínimo con estas tasas. En caso de tener deudas en mora, acercarse a las entidades, siempre hubo interés en conservar a los clientes y son accesibles en sus propuestas y planes de regularización".

Desde el lado de las fintechs agregaron a este medio que desde el año pasado ya se observa una desaceleración en el ritmo de endeudamiento. Al mismo tiempo, consideran que el relajamiento de la política monetaria —sobre todo el que comenzó a observarse desde febrero— debería trasladarse gradualmente a las tasas activas y contribuir a una reducción de los niveles de irregularidad en los pagos.

En el mercado también siguen de cerca la evolución de la brecha entre tasas activas y pasivas, que actualmente se encuentra en máximos de veinte años. Hacia adelante, la atención estará puesta sobre los próximos balances (los de BBVA Argentina y Banco Macro) a fines de este mes, que podrían aportar nuevas señales para determinar si la morosidad efectivamente alcanzó un pico y qué panorama se traza para los próximos meses.