Binance tiene nuevo CEO: quién es Richard Teng, el sucesor de Changpeng Zhao

Con más de tres décadas de experiencia en servicios financieros y regulación, Teng aporta un bagaje invaluable. Su historial incluye roles prominentes en la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros de Abu Dhabi y la Autoridad Monetaria de Singapur, donde jugó un papel crucial en el desarrollo y la regulación de los sectores financieros en Singapur.

En un comunicado, Teng expresó su compromiso con la solidez financiera, la seguridad y la protección de los usuarios de Binance. Prometió trabajar en estrecha colaboración con los reguladores para fomentar la innovación y garantizar estándares rigurosos que protejan a los consumidores.

Al asumir su nuevo cargo, Teng tranquilizó a los usuarios, asegurando que emplearía toda su experiencia para liderar a Binance en estos tiempos desafiantes. Destacó la fortaleza actual de la plataforma y se comprometió a guiar a un equipo innovador hacia un futuro prometedor.

Binance: qué pasó con Changpeng Zhao

El ahora exdirigente de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, dejó su cargo en el exchange a raíz de un acuerdo pendiente por valor de u$s4.300 millones con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

De acuerdo con un reporte de The Wall Street Journal, Zhao tiene la intención de admitir su culpabilidad ante varios cargos presentados por el Departamento de Justicia. Se espera que comparezca ante un tribunal federal en Seattle el próximo martes, donde se declarará culpable, según el Journal. El informe sugiere que se declarará culpable de "un cargo penal".

Aunque este acuerdo permitiría a CZ retener su participación mayoritaria en Binance, no podrá desempeñar un papel ejecutivo dentro de la empresa.

Además, The Wall Street Journal sostiene que este acuerdo no resolverá los cargos pendientes con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de EEUU, ya que no incluye el caso presentado por la comisión en junio contra Binance. Por lo que la novela continuará y no se sabrá, por lo menos todavía, cuál será su impacto en el ecostima cripto.

Por último, Binance refuerza su compromiso con "salvaguardar meticulosamente los activos de sus usuarios". En todo momento, remarca, los usuarios tienen la libertad de retirar el total de sus activos de la plataforma. Como parte de su compromiso con la transparencia.