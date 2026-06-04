Junio de 2026 llega con un feriado especial para un sector de la provincia de Buenos Aires. Aunque no es parte del calendario nacional, ni alcanza a todos los bonaerenses, la medida permitirá que miles de personas disfruten de un fin de semana largo a principio de mes.
Decretan feriado para el 5 de junio: de qué trata y quiénes podrán aprovecharlo
En el sexto mes del año llega una celebración histórica que le dará un fin de semana largo a un grupo específico de trabajadores.
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La disposición se debe a que la fecha conmemora el aniversario de su fundación. Como pasa cada año con estas fechas históricas, las autoridades locales impulsan actividades conmemorativas y establecen días no laborables para que los locales puedan celebrar su historia.
A qué se debe el feriado del 5 de junio de 2026
El viernes 5 de junio de 2026 será un día no laborable en el partido de Puán debido a la celebración de los 150 años de la fundación de la ciudad cabecera del distrito. Debido a que se cumple el siglo y medio, las autoridades municipales organizaron una serie de actos y homenajes para recordar uno de los hechos más relevantes de la historia local.
Las actividades centrales tendrán lugar frente al Palacio Municipal y reunirán a funcionarios, instituciones educativas y vecinos de la comunidad. Entre los momentos destacados de la celebración, está prevista la participación conjunta de Eduardo Pincén, descendiente del histórico cacique Pincén, y Gonzalo Roca, familiar descendiente del expresidente Julio Argentino Roca.
Además de los actos del 5 de junio, el municipio anunció propuestas culturales, educativas, deportivas y recreativas que se extenderán durante varias semanas como parte de los festejos por el aniversario. Es importante aclarar que este feriado tendrá alcance exclusivamente local, ya que la medida no formará parte del calendario nacional de feriados.
Los principales beneficiarios serán los trabajadores de organismos públicos que vivan en el distrito y los empleados del Banco Provincia que desarrollen tareas dentro de la jurisdicción alcanzada. De todas formas, algunas empresas privadas podrán adherir a la jornada no laborable si así lo determinan sus empleadores.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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