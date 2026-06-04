Decretan feriado para el 5 de junio: de qué trata y quiénes podrán aprovecharlo + Agregar ámbito en









En el sexto mes del año llega una celebración histórica que le dará un fin de semana largo a un grupo específico de trabajadores.

El sexto mes del año sigue sorprendiendo con sus feriados. Depositphotos

Junio de 2026 llega con un feriado especial para un sector de la provincia de Buenos Aires. Aunque no es parte del calendario nacional, ni alcanza a todos los bonaerenses, la medida permitirá que miles de personas disfruten de un fin de semana largo a principio de mes.

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La disposición se debe a que la fecha conmemora el aniversario de su fundación. Como pasa cada año con estas fechas históricas, las autoridades locales impulsan actividades conmemorativas y establecen días no laborables para que los locales puedan celebrar su historia.

Feriado día libre otoño descanso El asueto va a generar un fin de semana largo. Freepik

A qué se debe el feriado del 5 de junio de 2026 El viernes 5 de junio de 2026 será un día no laborable en el partido de Puán debido a la celebración de los 150 años de la fundación de la ciudad cabecera del distrito. Debido a que se cumple el siglo y medio, las autoridades municipales organizaron una serie de actos y homenajes para recordar uno de los hechos más relevantes de la historia local.

Las actividades centrales tendrán lugar frente al Palacio Municipal y reunirán a funcionarios, instituciones educativas y vecinos de la comunidad. Entre los momentos destacados de la celebración, está prevista la participación conjunta de Eduardo Pincén, descendiente del histórico cacique Pincén, y Gonzalo Roca, familiar descendiente del expresidente Julio Argentino Roca.

Freepik feriados Esta localidad será la única beneficiada con un fin de semana largo. Freepik Además de los actos del 5 de junio, el municipio anunció propuestas culturales, educativas, deportivas y recreativas que se extenderán durante varias semanas como parte de los festejos por el aniversario. Es importante aclarar que este feriado tendrá alcance exclusivamente local, ya que la medida no formará parte del calendario nacional de feriados. Los principales beneficiarios serán los trabajadores de organismos públicos que vivan en el distrito y los empleados del Banco Provincia que desarrollen tareas dentro de la jurisdicción alcanzada. De todas formas, algunas empresas privadas podrán adherir a la jornada no laborable si así lo determinan sus empleadores. Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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