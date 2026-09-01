Bitcoin cotiza cerca de los u$s78.000 y resiste el cimbronazo que sacude los mercados

El mercado cripto opera con movimientos acotados mientras la escalada militar entre EE.UU. e Irán presiona al alza los precios del petróleo y los rendimientos de los bonos del Tesoro.

Bitcoin (BTC) opera el martes con ligeros retrocesos luego de experimentar un importante rally alcista durante las últimas semanas. A pesar de eso, el mercado cripto acusa pérdidas relativamente leves en comparación a los mercados tradicionales , golpeados por la suba del petróleo y las expectativas de una nueva suba de tasas.

La criptomoneda más importante del mundo recorta cerca de un 0,8% y cotiza en torno a los u$s78.000, en una jornada de movimientos contenidos para el mercado cripto. Ethereum (ETH) , por su parte, avanza con moderación y ronda los u$s2.450.

Entre el resto de los criptoactivos, se destacan las subas de Hyperliquid (+2,6%) y Zcash (+2,6%) , mientras que Tron (-2%) registra los recortes más pronunciados.

El tono de la jornada lo impone el petróleo , que subió con fuerza después de que fuerzas estadounidenses atacaran el domingo posiciones iraníes en la isla de Larak.

La operación representó el primer ataque reconocido públicamente por Washington contra Irán desde fines de julio y es una señal de que, seis meses después del inicio del conflicto, el final de la guerra sigue sin vislumbrarse . En las últimas horas, la ofensiva se recrudeció.

La Fed y los bonos, con la mira puesta en septiembre

La escalada geopolítica impactó de lleno en el mercado de renta fija: los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subieron, elevando aún más la probabilidad de que la Reserva Federal (Fed) deba incrementar las tasas de interés en su reunión del próximo 16 de septiembre.

Según la herramienta FedWatch de CME, esa probabilidad supera ya el 66%, frente al 36% que se proyectaba antes del discurso del presidente Kevin Warsh en el simposio de Jackson Hole.

Strategy vuelve a comprar bitcoin tras dos meses de pausa

La principal novedad corporativa del sector llegó desde Strategy Inc, el mayor tesoro corporativo de bitcoin del mundo. La compañía reveló el lunes que adquirió 4.603 BTC por aproximadamente u$s368,7 millones durante la semana pasada, en lo que representa su primera compra desde fines de junio.

La operación fue financiada mediante la venta de u$s602,8 millones en acciones ordinarias, y el remanente se destinó a la recompra de las acciones preferentes STRC de la empresa. Con esta incorporación, las tenencias totales de Strategy ascienden a 845.050 bitcoins.