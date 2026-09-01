La suba del petróleo dispara la venta masiva de bonos y hace caer los futuros de Wall Street + Agregar ámbito en









rLas bolsas globales arrancan septiembre con el pie izquierdo: el alza de los precios del petróleo impulsado al alza los rendimientos de los bonos y alimenta las expectativas de que los bancos centrales suban las tasas de interés este mes.

Alerta en Wall Street: Suba del petróleo provoca masiva venta de bonos. Robb Miller

Los mercados globales caen de manera generalizada este martes, luego de que un repunte en los precios del petróleo reavivara la preocupación por la inflación y los inversores hayan incrementaron sus expectativas de que la Reserva Federal (Fed) suba los tipos de interés este mes.

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El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — sube 3,8% hasta u$s91,8 el barril, mientras que el crudo estadounidense avanzaba un 2%, hasta los u$s87,4 el barril.

La ola de ventas en los mercados de bonos mundiales se intensificó el martes, desde EEUU hasta Alemania, así como a Gran Bretaña, donde los rendimientos de los bonos subieron 10 puntos básicos,

Los rendimientos de la zona euro alcanzaron nuevos máximos de más de 10 años, ya que la crisis en Medio Oriente aviva las presiones sobre los precios a nivel mundial, mientras que el rendimiento de los bonos japoneses a 10 años alcanzó el 3% por primera vez desde 1996.

El mes pasado el Tesoro de EEUU intervino en los mercados con el objetivo de frenar el aumento de los costos de financiamiento. Aun así, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 30 años ya han recuperado alrededor de dos tercios de la caída que sufrieron tras esa medida.

El mercado local cerró una semana corta con señales positivas en bonos y riesgo país, mientras la tensión entre EE.UU. e Irán volvió a presionar al petróleo y agregó volatilidad externa. Las claves en Wall Street En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,48% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,95%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,46% a la baja. En la previa, las acciones con mayores subas son Fox Corp (+5%), Waters (+5%) y Medtronic (+5%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Motorola (-5%), Steel Dynamics (-3%) y Atmos Energy (-3%). En Europa, el Euro Stoxx cae 0,98%. A nivel local, el DAX alemán baja 0,18% y el CAC francés acompaña con 0,54%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido baja 0,55%. En China, el Hang Seng de Hong Kong corrigió 0,61%, mientras que la bolsa de Shanghái bajó 0,32%. Mientras, el Kospi surcoreano subió 2,70% y el Nikkei 225 japonés retrocedió 0,97%.