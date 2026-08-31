Bitcoin resiste por encima de los u$s78.000 pese al tono restrictivo de Kevin Warsh en Jackson Hole

La principal criptomoneda mostró resiliencia tras las declaraciones del presidente de la Fed, que el mercado interpretó como una señal de suba de tasas en septiembre. La reanudación de la acción militar entre EE.UU. e Irán disparó el precio del petróleo y añadió presión sobre los activos de riesgo.

Bitcoin (BTC) opera al alza este lunes y se mueve por encima de los u$s78.000, recuperando parte del terreno perdido durante el fin de semana y mostrando resiliencia frente a un contexto adverso marcado por el endurecimiento de las expectativas monetarias en EEUU y la reanudación del conflicto entre Washington y Teherán .

La criptomoneda más importante del mercado cotiza a u$s78.416, lo que representa un leve avance de 0,2% en las últimas 24 horas. Por su parte, Ethereum opera en u$s2.454, lo que se traduce en un retroceso diario de 0,6%. Entre las altcoins, la tendencia es bajista, descatándose las caídas de Dogecoin e Hyperliquid , con -2,1% y -2,7%, respectivamente.

"El repunte ha estado respaldado por la renovada preocupación sobre la sostenibilidad de la deuda de Estados Unidos y la debilidad del dólar, junto con la ampliación por parte del Tesoro de las recompras de bonos de largo plazo, que ayudó a moderar los rendimientos desde sus máximos recientes y fortaleció la demanda de activos escasos", planteó la Country Manager de Bitget en Argentina, Carolina Gama .

Además, afirmó que a perspectiva a medio plazo sigue siendo positiva. "Las preocupaciones fiscales, la renovada demanda de ETF y la mejora de la liquidez en el mercado spot sugieren que el movimiento cuenta con un respaldo más amplio que el generado únicamente por el cierre de posiciones cortas ", argumentó.

Por su parte, Patricio Mesri, Country Manager de BYBIT para América Latina , sostuvo que "esta estabilidad refleja el equilibrio entre demanda institucional y la incertidumbre macroeconómica que acaba de intensificarse".

Y afirmó que "la aprobación de los ETF de Bitcoin spot sigue siendo el cambio estructural más importante". Destacó que la semana pasada se registraron flujos excepcionales de u$s1.920 millones, el mayor volumen desde octubre. En lo que va de esta semana ya suman u$s884 millones en entradas. El promedio diario está en u$s232 millones, "lo que demuestra la consistencia de la demanda institucional".

La Fed y el petróleo marcan el ritmo de Bitcoin

En su intervención en el simposio económico de Jackson Hole el viernes, el presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, reafirmó el compromiso del banco central con su objetivo de inflación anual del 2% y, aunque no anunció explícitamente ninguna suba de tasas, sus declaraciones fueron ampliamente interpretadas como restrictivas por el mercado.

Como consecuencia, creció la probabilidad de que la Fed eleve las tasas de referencia ya en septiembre. Según el FedWatch de CME Group, el mercado asigna un 60% de probabilidades a que el banco central norteamericano suba las tasas en la reunión de este mes, pactada para dentro de 2 semanas.

A ese factor se sumó la reanudación de la acción militar entre Estados Unidos e Irán, que generó un fuerte repunte en los precios del petróleo y presionó el apetito general por el riesgo en los mercados globales.

Pese a ese entorno, Bitcoin logró mantenerse en terreno positivo, lo que algunos operadores interpretaron como una señal de fortaleza relativa de la criptomoneda frente a otros activos de riesgo.