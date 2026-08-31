Un banco de Wall Street proyecta que Bitcoin alcance los u$s300.000 para el año 2029

Bernstein prevé que Bitcoin alcanzará los u$s300.000 en 2029 impulsado por la espiral de deuda global y la depreciación de las monedas. Claves del informe que respalda la firmeza del mercado cripto.

El banco de Wall Street Bernstein prevé que Bitcoin alcance los u$s300,000 para finales del año 2029 , y el analista Gautam Chhugani consideró que la criptomoneda podría ser uno de los principales beneficiarios de lo que llamó "estrategia de depreciación monetaria".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este pronóstico parte del supuesto de que Bitcoin continuará su ciclo histórico de mercado de cuatro años. Asimismo, Bernstein también espera que la criptomoneda se recupere hasta alcanzar un nuevo máximo histórico de u$s150,000 para mediados de 2027.

Chhugani escribió que "siguiendo nuestro marco de precio frente a costo marginal, esperaríamos que el próximo máximo del mercado sea de u$s300,000 para el año calendario 2029 y que el mercado se recupere hasta un nuevo máximo histórico de u$s150,000 para mediados de 2027".

La perspectiva de largo plazo de Bernstein para Bitcoin se centra en que la era de cuatro décadas caracterizada por la caída de las tasas de interés ha llegado a su fin.

De esta manera, los gobiernos enfrentan mayores costos para atender sus obligaciones financieras en un momento en que los niveles de deuda soberana se encuentran en máximos sin precedentes, aumentando la presión sobre las finanzas públicas.

Bernstein advirtió que el alza de rendimientos genera un círculo vicioso: mayores intereses amplían el déficit fiscal y fuerzan nuevas emisiones de deuda. La firma señaló que "ante la elección entre estrés fiscal y depreciación monetaria, creemos que los responsables de las políticas finalmente favorecerán esta última, ya que es políticamente menos disruptiva".

En ese panorama, Bernstein considera que los inversionistas podrían mostrar un mayor interés por activos escasos cuya oferta no pueda ampliarse o diluirse fácilmente.

Contexto financiero: El aumento de deuda soberana global impulsa la búsqueda de activos escasos. Freepik

Bitcoin como activo escaso

En este marco, Bernstein considera que Bitcoin está particularmente bien posicionado en ese contexto y lo identifica como el principal activo duro, dentro de la estrategia vinculada con la depreciación monetaria. En paralelo, las opciones para ingresar a Bitcoin siguen multiplicándose tanto para el público minorista como para los actores institucionales, despejando la vía para el ingreso de nuevos fondos a la plaza cripto.

Un pilar clave del análisis de Bernstein radica en la estructura de los tenedores de Bitcoin. Según la consultora, cerca del 60% del activo permanece en manos de inversores de perfil rígido, capaces de tolerar desplomes superiores al 50% sin vender sus posiciones.

Bernstein estima que la combinación de estos factores podría respaldar a Bitcoin durante futuros ciclos de mercado y contribuir a una eventual subida hacia los u$s300,000 en 2029.