Bitcoin crece hasta u$s72.000 frente a la incertidumbre en la guerra y a la espera de un dato clave de inflación

Luego de unos ataques israelíes reportados en el Líbano, disminuye el interés por el riesgo. Qué se negocia en Medio Oriente.

El mercado de criptomonedas opera con leves subas este viernes, mientras la atención se centra en la tregua de dos semanas entre Estados Unidos e Irán. En este marco, Bitcoin (BTC) se sostiene sobre u$s72.000, según Binance .

La criptomoneda reina suma 1%, y cotiza a u$s72.009,69 . En tanto, Ethereum (ETH) aumenta 0,7% hasta los u$s2.206,45, y entre las altcoins resaltan los crecimientos de XRP (+0,6%), y Solana (+1,2%).

El mercado presta atención al cese del fuego en Medio Oriente , que Trump definió hace tres días y que habría sido incumplido por ataques israelíes al Líbano . En este contexto, Irán mantiene limitado el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz.

Trump dijo el miércoles por la noche que EEUU mantendrá su presencia militar cerca de Irán hasta que se alcance un "acuerdo real". Asimismo, repitió los llamados para que Irán cese sus actividades nucleares y reabra la vía marítima.

En este contexto, la cuenta regresiva planteada por el mandatario republicano funcionó como una señal clara de urgencia , en busca de una respuesta rápida de Irán mientras aumenta la tensión en una región históricamente marcada por conflictos estratégicos. Según funcionarios iraníes, EEUU había aceptado el marco de un plan de 10 puntos hacia un alto el fuego.

Mientras la incertidumbre persiste en la guerra, las principales criptomonedas se vieron favorecidas y registraron leves repuntes, aunque sus ganancias se vieron limitadas por la cautela entre los inversores.

Por otra parte, se espera que el IPC estadounidense general haya aumentado considerablemente en marzo, ya que la guerra con Irán elevó los precios mundiales del petróleo y el gas. Una mayor inflación le da a la Reserva Federal (Fed) menos impulso para recortar las tasas de interés, lo que podría perjudicar a las divisas.

Analistas del mercado estiman que Bitcoin podría dispararse hasta los u$s250.000 si las negociaciones de paz entre EEUU e Irán derivan en un acuerdo definitivo que ponga fin al conflicto en Medio Oriente. Esta mirada contempla una clara reducción en el riesgo geopolítico, que podría mejorar el apetito por el riesgo.