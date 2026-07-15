Bitcoin y el mercado cripto rebotan tras los buenos datos de inflación en EEUU + Agregar ámbito en









Si bien los inversores siguen esperando un recorte de tasas para 2026, esa expectativa no es tan inminente como lo era hasta hace unos días, lo que permitió una recuperación del apetito de riesgo.

Bitcoin sube este miércoles, tocando brevemente un máximo de tres semanas después de que los datos de inflación que se conocieron entre ayer y hoy fueron más suaves de lo esperado, lo que ayudó a calmar las preocupaciones en torno a que las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) fueran a subir en el corto plazo.

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En las últimas semanas, el temor a unos tipos de interés más altos había pesado considerablemente sobre los activos especulativos sin rendimiento, como las criptomonedas, dado que incrementan el coste de oportunidad de invertir en el sector frente a los bonos soberanos.

Las probabilidades de una suba de tipos este mes cayeron a solo un 11% tras la publicación de la inflación mayorista esta jornada, mientras que las posibilidades de que eso suceda en la reunión de septiembre son de un 50%, según la herramienta FedWatch de CME Group.

De todas maneras, la Country Manager de Bitget en Argentina, Carolina Gama, argumentó que los datos no fueron suficientes "para reforzar las expectativas de un recorte de tasas en el corto plazo, limitando el apetito por los activos de riesgo". De hecho, las chances de que haya un incremento en las tasas es de 60% para octubre y 75% para diciembre.

Eso no significa que el sector no se haya visto beneficiado por la novedad. En las últimas horas, la pricinpal criptomoneda del mundo subió 2%, hasta los u$s64.400, mientras que Ethereum saltó 3% hasta los u$s1.932. Entre las altcoins, se destaca el incremento de 5,4% de Hyperliquid y de 2,1% de XRP.

"Bitcoin busca mantenerse por encima de la zona de los u$s64.500, un nivel de soporte importante que podría favorecer la continuidad de la tendencia alcista a mediano plazo", afirmó la ejecutiva de Bitget. Gama también destacó que los ETF spot de bitcoin ayer registraron entradas netas por u$s182 millones, recuperando parte de las salidas de u$s425 millones observadas el lunes, "el mayor volumen de rescates desde el 26 de junio". Mencionó además que los ETF spot de Ethereum "también mantuvieron una trayectoria positiva", con entradas por u$s58 millones, "lo que refuerza que el interés institucional por los principales activos digitales continúa siendo sólido, incluso en un entorno de mayor cautela macroeconómica".