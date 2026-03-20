Bitcoin se acomoda en u$s70.000 y resiste ante la presión por la suba del petróleo + Seguir en









La principal criptodivisa se mantiene estable luego de una rueda de jornadas de alta volatilidad. Cómo operan el resto de las criptomonedas.

Las criptomonedas operan atentas al crecimiento del petróleo.

El mercado de criptomonedas opera con ligeras subas este viernes, marcado por el contexto de tensión global así como por la decisión de la Reserva Federal (Fed) de EEUU de mantener la tasa sin cambios, que proyectó más inflación para los próximos meses.

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En este marco, el Bitcoin (BTC) crece 1,4% en las últimas 24 horas a u$s70.301, según Binance, mientras que Ethereum (ETH) registra una caída del 0,3% y opera a u$s2.139. Las altcoins muestran un tímido crecimiento, lideradas por Tron (+1,3%) y Solana (+1,2%).

Embed El petróleo condiciona a los mercados Mientras tanto, el crudo sigue en el centro de la escena. Los precios subieron por encima de los u$s110 por barril el miércoles y extendieron las ganancias en las operaciones asiáticas el jueves después de que Irán atacara varias instalaciones energéticas en Cercano Oriente. En ese sentido, la suba del petróleo elevó el rendimiento de bonos y fortaleció al dólar, lo cual perjudicó a las criptomonedas.

Asimismo, luego de que el banco central estadounidense elevara su previsión de inflación para 2026 de 2,4% a 2,7%, los inversores redujeron sus apuestas por los activos digitales. La proyección de la Fed argumenta que el aumento de los precios del petróleo podría complicar el camino de la desinflación y retrasar posibles recortes de tasas.