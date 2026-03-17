Bitcoin muestra signos de recuperación y posa sus ojos sobre la Fed + Seguir en









La demanda institucional mostró un crecimiento sostenido durante los últimos días. El plato fuerte de la semana será la decisión de la Fed mañana.

Los analistas destacaron la resiliencia del mercado tras el inicio de la guerra en Medio Oriente. Depositphotos

Si bien el mercado de criptomonedas anota leves bajas en las últimas horas, durante los últimos días se consolidó un sendero alcista. Bitcoin (BTC) cotiza en torno a los u$s73.700, tras haber rozado los u$s76.000 en la madrugada del martes —su nivel más alto desde el 4 de febrero—. Ethereum (ETH), por su parte, avanza más del 1,8% y supera la barrera de los u$s2.300.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las altcoins operan de manera mixta: XRP trepó más del 1% y le quitó a Binance Coin (BNB) el cuarto puesto en el ranking por market cap, que bajó 2,3%. Tron (TRX) lideró las ganancias con una suba de 1,4%.

Embed En este sentido, la country manager de Bitget, Carolina Gama, planteó que "el mercado de criptomonedas ha mostrado una notable resiliencia a pesar de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, que han llevado los precios del petróleo cerca de los u$s100".

Se espera que la Reserva Federal (Fed) mantenga las tasas de interés sin cambios en la reunión de mañana. "Si bien se descuenta que el organismo mantendrá las tasas sin cambios, los operadores monitorizarán de cerca el tono del comunicado ante el riesgo de un rebrote inflacionario global", afirmó Gama.

bitcoin Los analistas del mercado cripto seguirán de cerca lo que tenga que decir la Fed sobre la inflación. Vuelve la demanda de ETF Destacó que la demanda institucional "continúa brindando soporte, con los ETF spot de Bitcoin extendiendo su racha de entradas a un sexto día consecutivo". A su vez, remarcó que los fondos cotizados en EEUU "registraron aproximadamente u$s202 millones en entradas el lunes, lo que refuerza el apetito de los inversores incluso en medio de la incertidumbre macroeconómica".

Desde Binance Research afirmaron que "los mercados están atentos a señales de estabilización a medida que los ETF de BTC spot comienzan a volver a los flujos netos de entrada, mientras que el pico de la temporada de reembolsos de impuestos en EEUU durante las próximas semanas podría aportar liquidez incremental a los activos de riesgo".

Temas Bitcoin

Criptomonedas