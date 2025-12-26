Bitcoin cae a u$s86.000 y no logra romper el umbral por la escasa liquidez de fin de año + Seguir en









La principal criptodivisa sufre la salida de fondos cotizados en bolsa, aunque se mantiene expectante por la flexibilidad monetaria por parte de la Fed.

La escasa liquidez y la salida de fondos cotizados en bolsa le impiden crecer a la principal criptodivisa. Pixabay

El mercado de criptomonedas opera con bajas en la jornada del viernes. En esa línea, Bitcoin (BTC) recorta 1,3% hasta los u$s86.903, mientras que mostró una caída del 1,4% semanal, según Binance.

Mientras tanto, Ethereum (ETH) registra un retroceso del 1,8% y cotiza a u$s2.913. Por su parte, las altcoins siguen esta tendencia, con BNB cayendo 1,8%, Ripple (XRP) 2,3% y Solana (Sol) 1,6%.

Embed Una Navidad sin buenas noticias para Bitcoin La jornada navideña terminó sin regalos para Bitcoin, que sigue sin lograr superar el umbral de los u$s90.000. En esa línea, la escasa liquidez de fin de año y las continuas salidas de fondos cotizados en bolsa mantuvieron a los inversores cautelosos, centrados en los niveles técnicos y los flujos a corto plazo en lugar de los fundamentos a largo plazo.

De hecho, datos recientes mostraron que los inversores retiraban dinero de varios ETF importantes, lo que indica algunas tomas de beneficios y una reducción de la demanda institucional.

Sin embargo, Bitcoin se sostiene gracias al interés continuo en los activos digitales como una alternativa de reserva de valor, mientras que mantiene expectativas de un 2026 alcista, debido a la posibilidad de una política monetaria estadounidense más flexible en 2026 con el traspaso de mando dentro de la Reserva Federal (Fed).

