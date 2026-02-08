La surcoreana Bithumb transfirió por error 620.000 bitcoins y desata caos en el mercado por u$s40.000 millones + Seguir en









La plataforma distribuyó 620.000 bitcoins durante un evento promocional por un fallo técnico. Provocó una breve caída del precio y ahora enfrenta controles regulatorios y promesas de compensación.

Una falla técnica en la plataforma Bithumb provocó que cientos de usuarios recibieran millones en bitcoin en lugar de premios promocionales, lo que desató una caída temporal del precio y atención regulatoria. Kaboompics.com

La firma surcoreana de intercambio de criptomonedas Bithumb reconoció que, por un error interno, transfirió por equivocación aproximadamente 620.000 bitcoins, valorados en más de u$s40.000 millones, a cientos de usuarios durante un evento promocional.

El incidente ocurrió el viernes por la tarde cuando, en lugar de enviar pequeñas recompensas en moneda local (unos 2.000 wones surcoreanos, equivalente a poco más de u$s1), un empleado introdujo incorrectamente la unidad de pago como bitcoin, lo que provocó que cada usuario recibiera miles de BTC en sus cuentas.

Bithumb, escándalo y caos en el mercado de Bitcoin En total, 695 cuentas se vieron afectadas antes de que la plataforma detectara la falla y bloqueara las transacciones y los retiros de esos usuarios dentro de los 35 minutos posteriores al error. Posteriormente, la empresa logró recuperar el 99,7 % de los bitcoins distribuidos por error.

El incidente generó una breve caída del precio del bitcoin en la plataforma, con una caída de hasta 17 % antes de recuperarse, debido a que varios beneficiarios intentaron vender parte de sus saldos inesperados.

bitcoin cripto Kaboompics.com Bithumb se disculpó oficialmente con sus clientes y aseguró que implementará nuevas medidas de control interno para evitar que un error similar vuelva a ocurrir. La compañía también señaló que usará sus propios recursos para compensar cualquier pérdida que hayan sufrido los usuarios durante la volatilidad ocasionada por el incidente.

La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur anunció que revisará el error y podría impulsar inspecciones adicionales de los sistemas de control de las plataformas de intercambio ante posibles fallas estructurales.