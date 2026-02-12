Bitcoin se mantiene en u$s68.000, mientras mantiene la atención en la próxima decisión de la Fed

Luego de que el dato de empleo resultase positivo en EEUU, el dato del IPC, que se conocerá el viernes, puede determinar el siguiente movimiento del banco central.

El mercado de criptomonedas anota subas generalizadas. Bitcoin (BTC) repunta 1,7% hasta u$s68.039, un pequeño retroceso tras haber alcanzado los u$s70.000 en la jornada del martes.

Mientras tanto, Ethereum (ETH) suma 1,5% y se ubica en u$s1.992 . Asimismo, las altcoins siguen esta tendencia: BNB escala 4,4% y Ripple (XRP) lo hace por 2,1%.

Luego del colapso de Bitcoin —su valor cayó casi 40% en apenas ocho meses—, se conocieron los datos de empleo, que mostraron una estabilidad en el mercado laboral, ya que el crecimiento de las nóminas en Estados Unidos se aceleraron en enero y la tasa de desempleo cayó al 4,3%.

Los mercados redujeron sus apuestas a una baja de tasas de interés, aunque aún esperan un primer recorte de 25 puntos básicos en junio, según la herramienta FedWatch de CME Group.

La expectativa del mercado ahora se traslada al informe de Índice de Precios al Consumo (IPC) de EEUU , que será publicado el viernes.

De esta forma, datos positivos en este contexto podrían fomentar una política moderada por parte de la Reserva Federal (Fed) con respecto a las tasas de interés, al menos hasta junio, luego de tres recortes consecutivos. Si bien Bitcoin suele favorecerse de reducciones de las tasas —impulsan a los activos de riesgo—, su fragilidad se debe principalmente a una reducida liquidez, la debilidad institucional y el desvanecimiento del interés especulativo.

Asimismo, una previsión de Geoff Kendrick, director global de investigación de activos digitales de Standard Chartered, provocó temor entre los inversores, ya que proyectó una caída de Bitcoin hasta los u$s50.000 en los próximos meses. Si esto sucede, Ethereum podría hacer lo mismo y llegar a u$s1.400.