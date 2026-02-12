Bitcoin no es un activo de refugio y actúa cada vez más parecido al mercado financiero, según Barclays + Seguir en









El banco internacional planteó que el movimiento de la criptomoneda más importante del mercado se va pareciendo cada vez más a los activos de riesgo de las finanzas tradicional, sobre todo en momentos de alta volatilidad.

Desde el banco plantearon que la volatilidad se redujo con el tiempo, aunque sigue siendo elevada. Depositphotos

Surgido al calor de la crisis de 2008, Bitcoin apareció originalmente como una respuesta al sistema financiero internacional. Sin embargo, con el pasar de los años, la integración de la criptomoneda más importante del mercado a las finanzas tradicionales redujo su independencia y actualmente tiene un comportamiento similar al de los activos de riesgo tradicionales, aunque eso implique que no sea un activo seguro, de acuerdo a Barclays.

Las conclusiones se desprenden de sus proyecciones para este año. Allí, afirmaron que partiendo desde 2018, "en un régimen de baja volatilidad, el bitcoin está poco vinculado a los activos refugio tradicionales o a las coberturas contra la inflación, mostrando una correlación casi nula con las materias primas, el oro y los bonos".

Agregaron que "su vínculo con la renta variable era más evidente, aunque todavía modesto" durante momentos de baja incertidumbre en los mercados. Sin embargo, el panorama camba "significativamente" durante régimenes de alta volatilidad. "Si bien la correlación con los bonos se mantuvo baja, la conexión del bitcoin con los activos de mayor riesgo se disparó".

En este sentido, los analistas de Barclays afirmaron que eso revela una característica clave: "La tendencia del bitcoin a moverse en paralelo con las acciones e incluso con las materias primas durante los periodos de gran tensión sugiere que tiene un perfil de riesgo. Esto significa que, aunque la criptomoneda puede ofrecer diversificación, es posible que no lo haga de forma fiable en el momento en que más se necesita esa protección".

Consideraron "esta correlación se ha consolidado" durante los últimos años, "lo que sugiere que el bitcoin sigue cada vez más la misma tendencia macroeconómica que el mercado bursátil y se comporta más como un activo de riesgo convencional".

Bitcoin moneda cripto Desde 2018 en adelante, Bitcoin se fue comportando cada vez más como un activo de riesgo. Kaboompics.com La moderación en la volatilidad Comentaron que históricamente, "Bitcoin se ha distinguido por exhibir una volatilidad extrema que supera con creces la de las clases de activos tradicionales, como las acciones o los bonos". Sin embargo, "una mirada más atenta al desempeño de Bitcoin entre sus eventos de 'halving' (reducción a la mitad) sugiere un cambio gradual, quizás indicativo de su continua incorporación" a las finanzas tradicionales". Detallaron que los rendimientos anualizados observados en el primer ciclo, "alrededor del 400%", se moderaron primero al 165%, luego al 98% y finalmente al 77 % en la era posterior al 'halving' de 2024. En consonancia con esto, la volatilidad anualizada disminuyó de manera sostenida, pasando de un asombroso 111% en el primer ciclo al 80%, luego al 62% y ahora al 47%. Y concluyeron: "Aunque sigue siendo significativamente más volátil que las acciones y los bonos, esta trayectoria descendente en el riesgo y los rendimientos sugiere que, a medida que el bitcoin madura y se integra más profundamente en el sistema financiero, sus características extremas están comenzando a moderarse".

