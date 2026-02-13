La corrección cripto se hizo sentir: Coinbase tuvo su primer balance trimestral con pérdidas desde 2023

El principal exchange de criptomonedas de EEUU registró números rojos en el último trimestre de 2025, impactado por la fuerte caída de Bitcoin. Los ingresos por transacciones se desplomaron 37% interanual.

Coinbase actualmente mantiene una disputa contra la Casa Blanca por la aprobación de un proyecto que podría mermar sus ingresos.

Coinbase registró pérdidas en el último trimestre de 2025 , la primera vez que ocurre desde el tercer trimestre de 2023. De esta manera, incluso el exchange de criptomonedas más grande de EEUU y el segundo más grande a nivel mundial, no fue ajeno al desplome en el mercado cripto durante el último tramo del año pasado.

En concreto, la plataforma cripto registró una pérdida neta de u$s667 millones en el cuarto trimestre de 2025, según los resultados financieros que publicó este jueves. A su vez, los ingresos netos de la compañía cayeron 21,5% interanual y se ubicaron en u$s1.780 millones , también por debajo de las estimaciones de u$s1.850 millones que manejaba el consenso de analistas.

Por su parte, las ganancias por acción se ubicaron en u$s0,66, muy por debajo de los u$s0,92 que habían proyectado los analistas de Wall Street . De todas maneras, el principal golpe vino por el lado de las transacciones. Los ingresos relacionados con este segmento se desplomaron casi 37% interanual hasta u$s982,7 millones .

Se trata de la primera vez que Coinbase registra números rojos desde el tercer trimestre de 2023 . El resultado estuvo directamente vinculado a la debacle del mercado cripto durante el período , con Bitcoin como protagonista de la caída.

La principal criptomoneda del mercado se desplomó casi 30% desde su máximo de u$s126.080 a principios de octubre hasta cerrar el año por debajo de los u$s88.500 el 31 de diciembre.

De hecho, la tendencia bajista se profundizó en 2026: Bitcoin acumula una caída de 25,6% en lo que va del año y cotiza en torno a los u$s65.760, tras haber tocado brevemente niveles por debajo de los u$s60.000 a principios de este mes.

Coinbase.jpg Las stablecoins fueron uno de los pocos sectores que mostraron ganancias en el último tramo de 2025 para Coinbase.

Coinbase y la disputa por la Ley Clarity

La novedad se conoció mientras el estancamiento de la Ley Clarity en el Congreso de EEUU continúa. No se trata de un dato menor, ya que la retirada del apoyo de Coinbase al proyecto durante enero se convirtió en el factor clave que dividió aguas entre algunas empresas del sector cripto y la Casa Blanca.

En aquel entonces, el director ejecutivo de Coinbase, Brian Armstrong, se opuso a las disposiciones que limitarían las "recompensas" de las stablecoins, argumentando que desde la empresa preferían no tener una normativa a tener una que sea perjudicial para el sector.

Una reunión celebrada en la Casa Blanca a principios de este mes para tender puentes entre los principales bancos estadounidenses y las empresas de criptomonedas terminó sin avances, lo que puso de relieve las profundas divisiones del sector.

La cuestión de las "recompensas" en las stablecoins es un tema central de la discusión por la aprobación del proyecto, ya que el sector bancario argumenta que se tratan de pagos intereses encubiertos, algo que está prohibido por la legislación actual y que la Ley Clarity terminaría de delimitar.

No es un dato menor que los ingresos por suscripciones de stablecoins y servicios fueron el sector que mostró más resiliencia dentro del último balance de Coinbase, con un alza de 13% respecto al año anterior, alcanzando los u$s727,4 millones. Es más, los ingresos por stablecoin aumentaron a u$s364,1 millones desde u$s225,9 millones.