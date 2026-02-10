Bitcoin recupera terreno y busca regresar a los u$s70.000

La moneda digital rebotó 10% desde el mínimo de US$62.000 que tocó el jueves pasado. El triunfo oficialista en Japón y la expectativa por decisiones de política monetaria en EEUU impulsan el optimismo en el mercado cripto.

El bitcoin (BTC) busca poner un freno al desplome de la última semana, con un rebote de casi 10% respecto del piso de u$s62.000 que había alcanzado el jueves 5 de febrero, en lo que los operadores bautizaron como "jueves negro" . La criptomoneda inició la rueda de este martes en u$s69.098 , su nivel más alto desde ese desplome.

En este contexto, Ethereum (ETH) baja 0,1% hasta los u$s2.010,98. Entre las criptomonedas alternativas del top 10 resaltan las subas de XRP (+0,3%) , Solana (+0,5%) y Tron (+0,5%).

La country manager de Bitget en Argentina, Carolina Gama , afirmó que "el mercado permanece en un equilibrio delicado : los fundamentos de la demanda institucional brindan un soporte marginal, mientras que las señales técnicas todavía favorecen la cautela y mantienen el riesgo de una nueva etapa de caída en el radar".

Por el lado de la demanda institucional, remarcó que " los ETF spot registraron entradas por u$s145 millones el lunes , tras u$s371 millones el viernes". Argumentó que "si este flujo se mantiene o gana fuerza, podría ofrecer soporte al precio y reducir la presión vendedora ".

Sin embargo, también advirtió que "si la presión bajista continúa, el BTC podría probar niveles más bajos, con atención al soporte en torno a los u$s65.520 ".

La "mano" de Japón a Bitcoin

El repunte se explica, en parte, por el resultado de las elecciones legislativas en Japón, donde el oficialismo se impuso y otorgó mayor margen de maniobra a la primera ministra, Sanae Takaichi.

La mandataria viene impulsando una política monetaria expansiva: el año pasado aprobó un paquete de estímulo económico por u$s135.000 millones para reactivar la economía nipona.

Los mercados de criptoactivos anticipan que estas medidas podrían incrementar la liquidez en la tercera economía mundial, un factor que históricamente favoreció al precio del bitcoin.

El mercado cripto también sigue a EEUU

Sin embargo, la evolución del BTC no depende únicamente de Japón. Los próximos días serán clave para confirmar si la tendencia alcista se consolida, en especial por novedades esperadas desde EEUU. Mañana se conocerán los datos de desempleo estadounidense y el 13 de febrero se publicará el índice de precios al consumidor (IPC), indicadores que suelen impactar en los activos de riesgo como las criptomonedas.

Además, desde el gobierno de EEUU volvieron a insistir en la sanción de la Ley Clarity. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien responsabilizó a actores del sector cripto por la demora del proyecto y reclamó un acuerdo que permita avanzar con la legislación.

En una entrevista televisiva, Bessent remarcó que el país necesita reglas claras con urgencia y cuestionó al CEO de Coinbase, Brian Armstrong, quien había retirado su apoyo al proyecto y declarado que era preferible no contar con una ley antes que aprobar una considerada deficiente.

Para el funcionario, esa postura bloquea un marco normativo indispensable para que los activos digitales sigan siendo viables y evolucionen dentro del sistema financiero estadounidense.

Sus dichos se produjeron horas antes de una reunión clave en la Casa Blanca entre compañías del ecosistema digital y entidades bancarias para destrabar el proyecto de ley.