Bitcoin cotiza a u$s66.000, a la espera de un dato clave sobre la inflación en EEUU

Luego de que el dato de empleo resultase positivo en EEUU, el dato del IPC puede determinar el siguiente movimiento del banco central.

El mercado de criptomonedas anota tímidas caídas generalizadas. Bitcoin (BTC) cae 1,5% hasta u$s66.873, y prolonga su caída tras haber alcanzado los u$s70.000 en la jornada del martes.

Mientras tanto, Ethereum (ETH) resta 1,6% y se ubica en u$s1.955. Asimismo, las altcoins siguen esta tendencia: BNB recorta 2,8%, Solana (Sol) baja 2,2% y Ripple (XRP) lo hace por 2,3%.

Embed La atención puesta en el dato de IPC en EEUU Luego del colapso de Bitcoin —su valor cayó casi 40% en apenas ocho meses—, se conocieron los datos de empleo, que mostraron una estabilidad en el mercado laboral, ya que el crecimiento de las nóminas en Estados Unidos se aceleraron en enero y la tasa de desempleo cayó al 4,3%.

Los temores por la disrupción impulsada por la inteligencia artificial (IA) regresaron en la jornada del jueves, con ventas generalizadas en acciones de software.

La expectativa del mercado ahora se traslada al informe de Índice de Precios al Consumo (IPC) de EEUU, que será publicado este viernes. En ese sentido, se esperan nuevas perspectivas sobre las tendencias inflacionarias y las perspectivas para la política monetaria de la Reserva Federal (Fed). En este contexto, datos positivos podrían fomentar una política moderada por parte de la Fed con respecto a las tasas de interés, al menos hasta junio, luego de tres recortes consecutivos.

