Bitcoin sin impulso: intentó recuperar los u$s90.000, no lo consiguió y se dirige a cerrar 2025 en rojo

La aversión al riesgo se mantiene dentro del mercado cripto, mientras se espera un recorte de tasas de la Fed para promover el interés.

Bitcoin retrocede hacia el nivel de u$s87.000 el miércoles tras otro intento fallido de recuperar terreno por encima de los u$s90.000. Depositphotos

El mercado de criptomonedas vuelve a operar en rojo pero mayormente se resalta la caída de las criptomonedas con mayor capitalización del mercado.

Así, el Bitcoin (BTC) recorta 1% hasta los u$s86.703,67, según Binance; mientras que en lo que va del año acumula una baja de 6%. Por su parte, Ethereum (ETH) sigue esta tendencia, con un retroceso del 1,4% hasta los u$s2896,34.

Mientras tanto, las altcoins anotan caídas generalizadas: Solana baja 1,4%, BNB cede 1,3%, y Ripple (XRP), 1,1%.

Bitcoin luchó por encontrar impulso en las primeras operaciones asiáticas, extendiendo un patrón de acción de precios moderada observado en las sesiones recientes.

La falta de continuidad reflejó una liquidez reducida antes de las vacaciones navideñas, con muchos participantes del mercado retirándose después de que Bitcoin fuera repetidamente rechazado cerca del nivel de resistencia de los u$s90.000. Añadiendo presión estuvieron las sostenidas salidas de ETF. Datos de la firma de análisis cripto SoSoValue mostraron que los ETF de Bitcoin al contado de EEUU registraron salidas netas de casi u$s500 millones la semana pasada, señalando una disminución en la demanda institucional después de fuertes entradas a principios de año.

