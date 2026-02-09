Criptomonedas: Bitcoin arranca la semana otra vez en terreno negativo y vuelve a operar debajo de los u$s70.000

La principal criptomoneda viene de tocar mínimos desde 2021, cerca de los u$s60.000. El viernes comenzó a rebotar fuerte, en sintonía con Wall Street, llegando a superar la cota de los u$s70.000, nivel que intenta recuperar este lunes.

El mercado de criptomonedas inicia la semana en baja tras el rebote iniciado el viernes pasado, que había dejado atrás varios días con fuertes retrocesos. Bitcoin (BTC) muestra un descenso de casi 3% este lunes y cotiza cerca de los u$s69.000, según Binance.

La principal cripto viene de tocar mínimos desde 2021, cerca de los u$s60.000. El viernes comenzó a repuntar fuerte, en sintonía con Wall Street, llegando a superar la cota de los u$s70.000, nivel que intentaba recuperar este lunes.

En este contexto, Ethereum (ETH) cede un 4,6% hasta los u$s2.024. Entre las criptomonedas alternativas del top 10 resaltan las pérdidas de Solana (+5,2%) y Dogecoin (-5,2%).

Un analista de la firma Bernstein sostiene que la reciente caída del precio responde a una crisis de confianza y no a un deterioro estructural del activo. Mantiene un objetivo de u$s150.000 para 2026. La debilidad reciente del precio de Bitcoin no responde a un quiebre estructural, sino a una crisis de confianza dentro de su propia comunidad. Así lo aseguró Gautam Chhugani, analista de Bernstein, quien calificó el escenario actual como “el caso bajista más débil de la historia de Bitcoin”.

“ Nada explotó, no hay esqueletos por descubrir. Los medios vuelven a escribir un obituario ”, afirmó Chhugani en una nota difundida este lunes, en la que relativizó la magnitud de la corrección y remarcó que los fundamentos del activo permanecen intactos.

Según el analista, la reciente venta masiva se explica por una “crisis de confianza autoimpuesta”, que contrasta con un contexto que considera ampliamente favorable para la principal criptomoneda del mercado.

“Imaginen un escenario con un presidente pro-Bitcoin, ETFs, adopción institucional y promotores con fuertes intereses en juego como BlackRock o Strategy, y aun así la comunidad minorista fabrica una crisis”, señaló.

Liquidez, ETFs y la comparación con el oro

Frente al argumento de que Bitcoin “perdió su momento” mientras el oro marca nuevos máximos, Chhugani sostuvo que la divergencia se explica por las condiciones de liquidez global. En ese sentido, recordó que Bitcoin “siempre ha sido una operación de liquidez” y que, en contextos monetarios más restrictivos, continúa siendo tratado como un activo de riesgo.

No obstante, destacó que los ETFs de Bitcoin mostraron una resiliencia significativa: registraron apenas un 7% de salidas, frente a una corrección cercana al 50% en el precio, lo que, a su juicio, refuerza la solidez de la demanda institucional.

Bitcoin, IA y computación cuántica

El informe también descarta la idea de que las criptomonedas pierdan relevancia en un mundo dominado por la inteligencia artificial. Por el contrario, Chhugani considera que blockchain es “el socio financiero natural de la IA en una economía de agentes”, al permitir billeteras programables, registros abiertos y transacciones automatizadas de alta velocidad entre sistemas inteligentes.

Respecto a los riesgos de la computación cuántica, reconoció la amenaza potencial, pero subrayó que no es exclusiva de Bitcoin ni inminente. “Plantearla como un ‘asesino de Bitcoin’ ignora los plazos, las rutas de actualización y el hecho de que todo el mundo digital comparte esa vulnerabilidad”, afirmó.

Mineros y compradores corporativos

El analista también relativizó los temores vinculados a una eventual capitulación de mineros o a los riesgos de compradores corporativos apalancados. Según explicó, solo una caída extrema y prolongada forzaría ajustes significativos en los balances de los principales tenedores.

En el caso de los mineros, destacó que muchos diversificaron su negocio hacia contratos vinculados a centros de datos de inteligencia artificial, lo que redujo su dependencia exclusiva del precio de Bitcoin.

“Los mineros se están convirtiendo en vendedores regulares, fácilmente absorbidos por el mercado, y ya no necesitan liquidar grandes inventarios en un evento de capitulación financiera”, sostuvo.

Proyección de largo plazo

En este contexto, Chhugani reiteró su visión alcista de largo plazo y confirmó que mantiene su precio objetivo para Bitcoin en torno a los u$s150.000 hacia 2026, apoyado en la adopción institucional, el desarrollo tecnológico y un eventual escenario de mayor liquidez global.