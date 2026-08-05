Bitcoin sube a u$s64.000 impulsado por el optimismo sobre un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, afirmó que el acuerdo con Irán está cerca y Trump lo calificó de "inminente", lo que desplomó el precio del crudo e impulsó los activos de riesgo. Los ETF de bitcoin acumulan u$s381,6 millones de entradas en agosto, aunque la criptomoneda sigue cotizando un 50% por debajo de su máximo histórico de octubre.

Las criptomonedas suben este miércoles. Bitcoin (BTC) avanza un 0,5% y se ubica por encima de los u$s64.000 , mientras que el Ethereum (ETH) sigue sus pasos y se acerca a los u$s1.900 . La mayoría de las principales altcoins también cotiza con tono positivo.

Según los analistas, el repunte de la renta variable y los activos de riesgo responde a la confianza creciente en la reapertura del estrecho de Ormuz .

Menos impacto está teniendo en la jornada el reporte de SpaceX , que cae con fuerza después de revelar un salto en sus inversiones en inteligencia artificial que incomodó a los inversores. El gasto de capital de la compañía s e disparó a u$s18.369 millones, con el 80% del total destinado a proyectos de IA .

Washington asegura que la vía marítima está "libre y abierta" , y el secretario del Tesoro, Scott Bessent , afirmó que el acuerdo con Irán está cerca. El martes por la noche, el portal Axios informó que Estados Unidos negocia con Omán e Irán para anunciar un acuerdo de reapertura del estrecho, posiblemente antes del miércoles.

El presidente norteamericano, Donald Trump , por su parte, declaró en una entrevista que un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz era "inminente".

Sin embargo, medios iraníes independientes advirtieron que el acuerdo podría demorarse por las continuas amenazas estadounidenses en la región, e Irán rechazó en gran medida las versiones sobre negociaciones directas con Washington, señalando que sus contactos se canalizan a través de mediadores en Omán.

De todos modos, el optimismo ante un posible acuerdo provocó fuertes caídas en los precios del petróleo y alentó una mayor búsqueda de riesgo en los mercados globales.

Los ETF recuperan terreno en agosto

En el plano institucional, los ETF de bitcoin al contado muestran una mejora en los flujos de agosto: acumulan entradas por u$s381,6 millones en lo que va del mes, tras los u$s172,4 millones registrados en julio, que habían seguido a dos meses de fuertes salidas.

El informe de empleo del viernes será determinante para el rumbo de Bitcoin, ya que sus datos influirán sobre el dólar y sobre las expectativas en torno a las tasas de interés de la Fed.

Con todo, la confianza en el sector sigue siendo limitada: pese a la mejora reciente, Bitcoin acumula pérdidas de alrededor del 50% respecto de su máximo histórico registrado en octubre.