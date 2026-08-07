Bitcoin extiende su repunte y toca los u$s65.000, pero las negociaciones en Medio Oriente generan dudas + Agregar ámbito en









Los ETF de bitcoin suman u$s754,69 millones en la semana, en camino a su mejor performance desde abril, y la demanda institucional da señales de recuperación. Sin embargo, las condiciones que plantea Irán para reabrir el estrecho de Ormuz no convencen al mercado, y el Senado de EEUU postergó el debate sobre la CLARITY Act hasta después del receso de verano.

¿A cuánto cotiza Bitcoin este viernes?

Bitcoin arrancó agosto con buen pie: desde el 1 del mes acumula una ganancia de casi 2% y llegó a rozar brevemente los u$s65.000 este jueves. En la jornada, la criptomoneda avanza con moderación hasta los u$s64.900, mientras que Ethereum (ETH) se sostiene levemente por encima de los u$s1.900. El resto de las altcoins también opera mayoritariamente en verde.

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En el plano institucional, los ETF de bitcoin al contado continúan siendo el principal soporte del mercado. Según datos de SoSoValue, estos fondos recibieron u$s754,69 millones en nuevas inversiones durante la semana, lo que los ubica en trayectoria hacia su mejor desempeño semanal desde abril, en una señal de que la demanda institucional podría estar consolidando una recuperación.

El optimismo tiene, sin embargo, sus límites. Las conversaciones sobre la reapertura del estrecho de Ormuz parecen tomar un rumbo que el mercado no termina de digerir. Irán estaría dispuesto a reabrir esta vía clave para el comercio mundial de petróleo y gas, pero bajo condiciones que por ahora no generan confianza entre los inversores.

La CLARITY Act, postergada hasta septiembre El mercado también procesa el anuncio del Senado de Estados Unidos de no debatir ni votar la ley de estructura de mercados de activos digitales —la denominada CLARITY Act— hasta pasado el receso de verano. El Senado retomará su actividad el 14 de septiembre de 2026 y dispondrá de tres semanas para abordar esa y otras cuestiones pendientes.

Senadores de ambos partidos mantenían desacuerdos de fondo sobre el texto del proyecto, a pesar de que el presidente Donald Trump habría aceptado una cláusula ética clave que era condición para su avance.

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