Bitcoin se afirma por encima de los u$s64.000 y los ETF aceleran entradas en agosto + Agregar ámbito en









Los flujos hacia los ETF de bitcoin al contado suman u$s626 millones en lo que va del mes, más del triple que en todo julio, impulsados por las esperanzas de un acuerdo en Medio Oriente y la baja del petróleo. Sin embargo, la confianza en el sector sigue siendo moderada.

¿A cuánto cotiza Bitcoin este jueves? Pixabay

Bitcoin avanza alrededor de un 1% este jueves y se mantiene en los u$s64.500, mientras que Ethereum (ETH) sube más de un 2% y apunta a conquistar el nivel de los u$s1.900. El apetito por el riesgo se vio favorecido por las expectativas de un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz y por la mejora en los flujos hacia los fondos cotizados de bitcoin.

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Con todo, los precios de las criptomonedas en general permanecen en su mayoría estancados. La confianza hacia el sector sigue siendo tibia, en especial tras las fuertes pérdidas acumuladas a principios de año y ante el mayor atractivo que muestran las acciones vinculadas a la inteligencia artificial para la captación de flujos de capital.

La caída del crudo también está brindando cierto soporte a los mercados globales, ya que los inversores reciben con optimismo las señales de un posible acuerdo de paz en Oriente Medio.

De todas maneras, la Country Manager de Bitget en Argentina, Carolina Gama, afirmó que "el hecho de que Bitcoin siga cotizando aproximadamente un 50% por debajo de su máximo histórico pone de manifiesto que el mercado continúa a la espera de un nuevo catalizador capaz de sostener una tendencia alcista más sólida".

Malos resultados del sector, pero mejores ingresos institucionales Los reportes corporativos del mundo cripto siguen llegando con números flojos. Tras las cifras decepcionantes de Strategy y Coinbase la semana pasada, Circle cayó durante la noche luego de que sus ingresos del segundo trimestre no alcanzaran las expectativas del mercado.

A pesar del rendimiento moderado del precio y de los riesgos latentes que generan las eventuales ventas de Strategy, los ETF de bitcoin al contado mostraron un claro repunte de los flujos en los primeros días de agosto. Según datos de SoSoValue, las entradas acumuladas en el mes ascienden a u$s626 millones, un salto significativo frente a los u$s172,4 millones registrados en todo julio. Sin embargo, la sostenibilidad de esa tendencia aún está por confirmarse, sobre todo si se tiene en cuenta que los ETF de Bitcoin acumularon salidas netas de casi u$s7.000 millones entre mayo y junio.

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