J.K. Rowling se pregunta por la magia de Bitcoin

Como por arte de magia, inmediatamente después comenzó a recibir miles de menciones en la red social del pajarito azul. Cientos de personas intentaron explicarle a la afamada autora lo que era Bitcoin para ellos en solo 280 caracteres.

Al verse inundada de mensajes de los fanáticos, tanto del mago adolescente Harry Potter, como de las criptomonedas, J.K. Rowling intentó explicar en múltiples ocasiones que no entendía acerca de la tecnología detrás del Bitcoin ni de la Blockchain. “Apenas puedo programar mi televisor, no me imagino programando mi dinero”.

ElonMusk, CEO de Tesla sale al rescate

La autora de Harry Potter no solo recibió mensajes de sus seguidores, sino también de personalidades famosas que, al observar el alboroto en las redes sociales, decidieron ir al rescate de J.K. Rowling.

Uno de ellos, fue ElonMusk, el billonario CEO de Tesla y cofundador de PayPal, el cual, se ha visto involucrado personalmente en varias situaciones como la de la autora, al mencionar en múltiples ocasiones a Bitcoin.

A lo que el multimillonario sudafricano le responde “La masiva creación de dinero por parte de los bancos centrales está haciendo que el dinero del Internet como Bitcoin, parezca sólido en comparación al dinero fiduciario. Sigo teniendo solo 0.25 BTC”.

No es magia, es trabajo duro

El Bitcoin sigue ganando cada vez más tracción, hoy fue la autora de Harry Potter quien está curiosa. No es menor: la escritora tiene u$s1.000 millones de patrimonio.

¿Mañana quien será, Lionel Messi quien se convierta en parte del cripto ecosistema de Bitcoin? La masificación de las criptomonedas es una realidad, lenta pero segura, y no por arte de magia sino por el trabajo duro del desarrollo de una tecnología claramente superior al actual cuando se trata de dinero.

