Una maestra venezolana utiliza Bitcoin para llevar esperanza a sus alumnos

No te preocupes, por eso hoy te traemos otro ejemplo de la vida real, pero esta vez de una maestra de primaria en Venezuela, que gracias a Bitcoin y las criptomonedas sigue ayudando a los niños a que no pierdan las esperanzas en una Venezuela cada vez más oscura.

Isabela, un salón lleno y Bitcoin

Isabela es una maestra venezolana de 49 años de edad, y la razón por la que se levanta día a día desde hace más de 30 años es para enseñarle a sus estudiantes la luz que puede dar la educación.

Como cualquier otra venezolana, Isabela nunca esperó que uno de los países de más rápido crecimiento de la región iba a experimentar tan desafortunado accidente.

Tampoco, jamás preveyó que su Banco Central iba a comenzar a imprimir cada vez más dinero y esto se iba a llevar consigo la fuerza de su moneda nacional, el Bolívar. Además que no solo el dinero en su casa iba a comenzar a escasear, sino también en la de sus jóvenes estudiantes.

Pasaron los años, y la situación económica, política y social en Venezuela no paraba de desmejorar. E Isabela se iba quedando cada vez más sola dentro del salón de clases, no solo de alumnos sino también de colegas profesores.

Esperanzas perdidas

La profesión de educador en Venezuela es una de las peores pagas en un país en el cual el salario mínimo mensual ya roza tan bajo como los u$s2.

Por lo que muchos profesionales están perdiendo la esperanza, su situación económica es mucho más importante que impartir clase a los jóvenes venezolanos que no tienen una pizca de culpa de lo que ocurre.

Como dijimos esta situación también impacta a los jóvenes, los cuales no cuentan con los recursos para seguir asistiendo a los salones. Simplemente han perdido también la esperanza.

Pero, Isabela en contra de todo pronóstico, se sigue levantando día a día, no por un sueldo de más de u$s2. Sino, porque su sueño sigue siendo multiplicar la luz de la esperanza que solo la educación puede otorgar.

Bitcoin llega al rescate

A pesar de la gran dedicación de Isabela, la situación cada vez la empujaba a tomar la decisión de clausurar el salón y dejar a las futuras generación de jóvenes sin la luz que tanto necesita Venezuela, la de la esperanza de un futuro mejor.

Es aquí donde con los ojos de sus estudiantes, y la de su familia en mente, decidió luchar en contra de la inflación, la devaluación de su moneda, y la opresión de Venezuela, y encontrar la manera que seguir impartiendo clases.

Así que, como buena maestra investigó y estudió, y al final encontró un nombre Bitcoin (BTC). Una criptomoneda, descentralizada, anti inflacionaria, libre, y que no conoce fronteras, en un sector en pleno crecimiento con bastante necesidad de nuevas personas que trabajen.

Fue exactamente lo que Isabela buscaba, una moneda que no presentara los mismos problemas que la economía de Venezuela, y que además no conocía frontera. Pues ella, como la mayoría de venezolanos no cuenta con la capacidad de recibir divisas extranjeras en su cuenta bancaria por regulaciones de su gobierno.

La maestra fue afortunada, encontró un trabajo de freelancer que pagan en Bitcoin. Y este le permite ganar suficiente dinero para mantener a su familia y para intentar que su salón de clases se llene cada vez más.

Hoy le preguntamos a Isabela ¿Cúal es tu opinión de Bitcoin?, ella con felicidad expresa:

“No hace falta que te lo diga, sólo hace falta verle los ojos a mis estudiantes, llenos de ganas de progresar y de la luz de la esperanza. Mi salón está lleno, y no pienso dejarlo. Bitcoin sin dudas es libertad, no importa su precio, o si los grandes reguladores dicen que no tiene valor alguno, que vengan a mi salón y hablen con mis estudiantes, Bitcoin está en cada uno de ellos”.

Isabela de 49 años intenta que sus estudiantes entiendan a las criptomonedas y a Bitcoin como una manera para luchar contra la represión que vive hoy Venezuela, además como una fuente de esperanza para todos sus jóvenes estudiantes.

