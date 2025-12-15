Blanqueo: Luis Caputo testea la remonetización en dólares con la liberación de fondos

Algunos suponen que es buena noticia que no haya perspectiva de retiro masivos de los mercados. Esperan que con el tiempo los propietarios vayan dirigiendo su dinero a inversiones que den un mayor rendimiento que tenerlos en caja de ahorro.

Los contribuyentes que blanquearon fondos por más de u$s100.000 en 2024 podrán sacar sus fondos de las cuentas especiales de regularización (CERA) a partir del 1ro de enero de 2026, sin pagar el impuesto. El escenario que se abre a partir del año próximo pone a prueba las intenciones del ministro Luis Caputo de generar una especie de “remonetización” de la economía en dólares, apelando al concepto de presunción de inocencia fiscal incluido en uno de los artículos del presupuesto.

Y es que el titular del Palacio de Hacienda pretende captar algunos de los u$s243.000 millones que los argentinos tienen fuera del sistema bancario para que se activen las inversiones en Argentina. Sería una mala señal que ese dinero volviera al "colchón" aunque los analistas ven pocas chances de ello.

El consultor Camilo Tiscornia dijo a Ámbito , en ese sentido, que “tiendo a pensar que no se los van a llevar” . “La dinámica de depósitos en dólares, que han aumentado, indica que no hay temor a que la gente se vaya a llevar la plata, en principio”, explicó.

Tiscornia es optimista en que no habría que preocuparse por una salida de depósitos, porque sino caerían las reservas internacionales del Banco Central. “Si la gente se anima a gastar sería mejor” , señaló el economista quien no descarta que “cuanto más se extendía la perspectiva de estabilidad tal vez algunos se pasen a inversiones en pesos”.

En rigor, no resultó un buen negocio para los que se quedaron en dólares, ya que la tasa de interés en el último año fue positiva respecto de la inflación, contra un tipo de cambio que se mantuvo más estable.

Pablo Moldován, de C-P, indicó que “es muy difícil estimar cuan grande va a ser el efecto”. “Lo que si seguro no va a ser bueno”, consideró. Moldován entiende que “aunque sea chico el efecto debería pegar en las cotizaciones de los activos financieros que captaron el blanqueo y en el volumen de depósitos en dólares”.

“Justo además coincide con el inicio de año que es cuando se te da vuelta lo que ingreso al sistema para evitar el pago de Bienes personales”, explicó.

Cuántos dólares quedarían disponibles

De acuerdo con estimaciones del economista Fernando Marull “el próximo 1 de enero se ‘liberan’ u$s23.000 millones que se blanquearon en 2024 y que están en Cuentas CERAS”.

“Se liberan significa que quedan libres y no pagan el 5% de multa de blanqueo (si lo sacaban antes). Mucho de esto se invirtió en bonos y acciones y están con ganancias de +20% . Otros en cash”, explicó.

El analista consideró que “es mucha plata y se va a mover”. ”Algunos se quedaran en activos financieros, otros en activos reales, campos, inmuebles”, señaló.

Es de recordar que la mayor parte del blanqueo del 2024 fue protagonizada por pequeños ahorristas por cifras inferiores a los u$s100.000, que no pagaron el impuesto especial. Estos podrían haber retirado el dinero sin el costo, y sin embargo lo dejaron.

Un test para la "presunción de inocencia fiscal"

La aspiración del equipo económico es que ahora en más la gente se anime a usar los fondos que no están en el sistema financiero lo que se conoce como "debajo del colchón".

Sería una especie de blanqueo permanente. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pasaría a manejarse con el principio de inocencia fiscal, por lo cual el contribuyente no tendría que demostrar el origen de su dinero sino que el organismo tendría que probar si es producto de evasión.

Cuáles serían los destinos del dinero

Andres Rechini, de F2 Finanzas indicó que “si bien es cierto que se trata de una suma importante creo que, en gran medida, habrá muchos aguardando noticias en materia de reformas antes de tomar una decisión”.

“Ya han pasado muchas tensiones y no se retiraron (podían hacerlo pagando el impuesto) y ahora que el gobierno está mejor parado no sería lógico que lo hagan”, explicó el economista.

Reschini dijo que “de todos modos no puede descartarse algo de volatilidad por eventuales movimientos pero terminarán prevaleciendo los fundamentos y si el mercado percibe que pueden llevarse adelante cambios positivos la liberación de esos fondos del impuesto no causará inestabilidad, más allá de lo que podría ser algo de volatilidad transitoria”.

“Si el mercado percibe que los cambios se traban o terminan decepcionando puede que haya algún tipo de tensión más profunda pero de momento no parece ser el escenario más probable”, aclaró.

Por su lado, Walter Morales, CEO de Wise, sostuvo que “no va a haber grandes variaciones con el destino de los fondos”. “Podrían llegar a aparecer, no en lo inmediato, más adelante, retiros de dólares para invertir en real estate”, estimó Morales.

El financista consideró que “el inversor conservador, por la baja de rendimientos que está habiendo, podría llegar a rotar parte de su tenencia para ir una cartera corta en dólares corta, vía obligaciones negociables y bopreales”.

“Un inversor más agresivo puede considerar que, teniendo en cuenta que si bien no se da por descontado, pero se espera que las reformas estructurales, el presupuesto 2026, el RIGI, e incluso el Mini RIGI, avancen; y el riesgo país baje y se ubique en torno a 500 puntos, y con ello que haya otro aumento de los bonos en dólares”, indicó Morales.