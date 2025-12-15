Wall Street: el desempeño de las "7 Magníficas" no se destacó en 2025 y el mercado advierte riesgo de concentración

Aunque Alphabet y Nvidia registraron ganancias, varias de las otras acciones principales de Wall Street tuvieron resultados más modestos.

Los datos más recientes muestran que el desempeño de acciones tecnológicas de Wall Street este año estuvo lejos de ser impresionante.

El grupo de megaempresas tecnológicas de Wall Street conocido como las "7 Magníficas" , compuesto por Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla, fue durante años el motor principal del mercado accionario estadounidense. Pero la situación es diferente este 2025.

Estas siete acciones impulsaron gran parte del rendimiento del S&P 500 y se convirtieron en sinónimo de liderazgo tecnológico, especialmente durante el auge de la inteligencia artificial (IA). Sin embargo, los datos más recientes muestran que su desempeño este año estuvo lejos de ser impresionante ; de hecho, cinco de estas siete acciones quedaron rezagadas respecto al rendimiento general del mercado en lo que va del año:

Los rendimientos acumulados de los "7 Magníficos" en 2025 son los siguientes:

Mientras que, en términos generales, el S&P 500 sube un 16% y el Nasdaq Composite sube un 20%.

Aunque compañías como Alphabet y Nvidia aún registraron ganancias importantes, varias de las otras acciones principales tuvieron resultados más modestos o incluso negativos en comparación con el S&P 500. En parte, esto refleja una mayor dispersión dentro del mismo grupo : algunos gigantes tecnológicos están creciendo más rápido que otros , y no todos contribuyen de manera equitativa al avance del índice.

Este patrón llevó a algunos analistas a cuestionar el valor de seguir concentrando inversiones solo en estos siete nombres. El hecho de que alguna de estas compañías ni siquiera esté entre los principales rendidores del año es notable y contrasta con el rendimiento histórico extraordinario que justificó su etiqueta.

Riesgo de concentración en el sector tecnológico y rotación hacia acciones tradicionales

Otro punto de preocupación es el riesgo de concentración. El peso combinado de estas acciones ahora representa una gran porción del S&P 500, y su influencia puede distorsionar la percepción del mercado en general.

Cuando unos pocos títulos dominan el índice, un retroceso en ese pequeño grupo puede arrastrar a todo el mercado, incluso si muchas otras empresas están obteniendo buenos resultados.

Además, se observó una rotación del mercado hacia sectores más tradicionales o de valor (como energía, industria y finanzas), que están ganando tracción a medida que los inversores buscan alternativas fuera de las grandes tecnológicas.

Las opiniones sobre si este estancamiento es temporal o el inicio de un cambio más profundo varían. Por un lado, Goldman Sachs sigue proyectando que los 7 Magníficos continuarán liderando el crecimiento de ganancias en 2026, aunque con señales de que una participación más amplia del mercado está comenzando a surgir.

Por otro, estrategas prestigiosos de Wall Street como Ed Yardeni advierten que la excesiva concentración tecnológica puede ser insostenible y recomiendan diversificar más allá de estas acciones.

La mezcla de resultados modestos, concentración de mercado y rotación sectorial sugiere que, aunque el grupo sigue siendo influyente, su “magnificencia” indiscutible puede estar bajo revisión, y muchos inversores ya están reconsiderando si es prudente mantener una fuerte ponderación solo en estas corporaciones