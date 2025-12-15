La empresa detrás del famoso robot aspiradora Roomba entró en quiebra: sus acciones cayeron más de 70%

El resultado de la reestructuración de la empresa de robots implicará también que las acciones comunes de iRobot dejarán de cotizar en bolsa.

La empresa iRobot Corporation , conocida globalmente como fabricante de las aspiradoras robóticas Roomba , presentó una solicitud de protección por bancarrota bajo el Capítulo 11 en un tribunal de Delaware, y anunció que pasará a ser una compañía privada tras una adquisición por parte de su principal socio de producción y prestamista, Picea Robotics .

El Capítulo 11 es un mecanismo de reestructuración financiero bajo la ley de quiebras de Estados Unidos que permite a las empresas reorganizar sus deudas y operaciones bajo supervisión judicial mientras continúan funcionando.

En este caso, iRobot acordó un Acuerdo de Apoyo de Reestructuración (RSA) con su prestamista garantizado y socio de fabricación, Shenzhen PICEA Robotics y su filial Santrum Hong Kong, para que Picea adquiera el 100% de iRobot a través de este proceso .

La empresa espera que este proceso, en gran parte preempaquetado, es decir, con condiciones acordadas de antemano con los acreedores y acciones ya pactadas antes de la presentación, se complete para febrero de 2026 .

Bajo los términos del RSA, Picea recibirá toda la participación accionaria de la compañía, lo que eliminará la deuda de iRobot y reducirá su carga financiera , permitiendo que la empresa reorganizada continúe sus operaciones normales.

Mientras se lleva a cabo este proceso, iRobot afirmó que seguirá operando con normalidad en términos de funcionalidad de sus productos (por ejemplo, las aplicaciones y soporte de dispositivos Roomba), sus programas de atención al cliente, relaciones con socios globales, y la cadena de suministro sin interrupciones anticipadas.

Este enfoque busca preservar el negocio como unidad en funcionamiento mientras se estabilizan sus finanzas.

Una empresa optimizada

El resultado de la reestructuración implicará también que las acciones comunes de iRobot dejarán de cotizar en bolsa y serán canceladas, lo que significa que los actuales accionistas no recibirán participación alguna en la empresa reorganizada ni recuperación de su inversión si el plan es aprobado por el tribunal. Por esta razón, los papeles que cotizan en Nasdaq se desplomaron más de 70% en el día.

La presentación de bancarrota sigue a varios años de desafíos financieros para la firma. iRobot, que fue pionera en el mercado de robots de limpieza doméstica desde su creación en 1990, sufrió una competencia intensificada de fabricantes chinos con precios más bajos y características avanzadas, así como presiones de aranceles sobre la importación de productos fabricados en Asia.

También enfrentó dificultades tras el colapso de un intento de adquisición por parte de Amazon en 2024, que no se concretó debido a preocupaciones regulatorias. Según los especialistas, el movimiento de convertir a iRobot en empresa privada propiedad de Picea Robotics es una medida estratégica para fortalecer su base financiera, reducir su deuda y dar continuidad a su desarrollo tecnológico en robótica doméstica bajo una nueva estructura de propiedad.