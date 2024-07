Activos argentinos cotizan en rojo: bonos ceden hasta 4,1% y ADRs moderan la baja, pese a anuncios del Gobierno

Los bonos soberanos en dólares y los ADRs cotizan a la baja este lunes 1 de julio y los analistas atribuyen la tendencia a que el anuncio del viernes del ministro Luis Caputo junto al presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili , no colmó del todo las expectativas de la city.

Así, los títulos marcaban antes de la apertura del mercado caídas de entre 0,4% y 1% abajo. "A lo mejor la expectativa era que subieran mucho más con la salida de la ley bases, pero creo que todavía hay muchas cosas por delante que arreglar", dice a Ámbito, un "trader" muy experimentado del mercado. Sin embargo, agrega: "No me parece que sean cosas para alarmarse, entiendo que en lo que va del año tuvimos subas muy importantes por el cambio de gobierno, pero en estos dos últimos meses vienen lateralizando, estamos a unos días del pago de los cupones que ya fueron anunciados por el mercado".

"'Gusto a poco' dice el premarket de los bonos. Me parece que pesó más la expectativa de una salida más tardía del cepo que la señal de normalización implícita en los anuncios monetarios. Eso, o mucho, no se entendió de los últimos y esperan más precisiones", señala a través de su cuenta de la red social X (ex Twitter) el economista Gabriel Caamaño.