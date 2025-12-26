Luego de que el miércoles anunciara un acuerdo de licencia no exclusiva con Groq, la startup de chips de inteligencia artificial (IA), las acciones de NVIDIA Corp. aumentaron un 0,8% y superaron los u$s190,16 dólares.
Boom de los chips de IA: NVIDIA firmó un acuerdo con Groq y aumenta sus acciones hasta los u$s190
La empresa líder en inteligencia artificial añadió a esta startup a sus filas para integrar la tecnología.
La empresa líder en IA habría acordado comprar activos de Groq por u$s20.000 millones de dólares en efectivo. De esta forma, se suscribió un acuerdo de licencia no exclusiva con la que se cubre la tecnología de inferencia de la startup.
Jonathan Ross, fundador y consejero delegado de Groq, confirmó la colaboración en X, y se incorporará a NVIDIA para integrar la tecnología licenciada.
Continúa el optimismo por NVIDIA en el mercado
Este acuerdo llega luego de la ronda de financiación de u$s750 millones de Groq a comienzos de septiembre, respaldada por inversores como Samsung Electronics Co. y Cisco Systems.
Con esta colaboración, persiste el optimismo alrededor de NVIDIA, que en los últimos 12 meses acumula una subida del 34,79%, lo que refleja una sólida tendencia alcista. Asimismo, la compañía tiene una capitalización bursátil de u$4,58 billones y, en las últimas 52 semanas, ha cotizado entre u$s86,63 y u$s212,19.
Morgan Stanley reiteró una recomendación de Overweight y un precio objetivo de u$s250, lo que refleja la confianza en el crecimiento impulsado por la IA.
