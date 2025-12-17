MetaX aprovecha el impulso de los chips de IA en China y se dispara un 700% en su debut de mercado

Luego del impactante ingreso de Moore Threads al mercado, muchas compañías la siguen en el boom de producción local.

China continúa fomentando la producción local de chips de IA, en una carrera tecnológica contra EEUU.

En un contexto en el que Pekín reducir la dependencia de los chips de las empresas estadounidenses Nvidia (NVDA.O) y Advanced Micro Devices (AMD.O), MetaX Integrated Circuits subió un 700% en su debut en el mercado de Shanghái , impulsado por el boom de los chips de inteligencia artificial (IA) en China.

Se trata de una empresa fundada por ex ejecutivos de AMD , que fabrica unidades de procesamiento gráfico (GPU) y que recaudó 4.200 millones de yuanes (u$s596 millones) en una oferta pública inicial (OPI) la semana pasada.

Abrió a 700 yuanes por acción en Shanghái , frente a un precio de salida a bolsa de 104,66 yuanes, antes de subir hasta los 895 yuanes, desafiando la persistente preocupación por la burbuja de la IA en otros mercados. La acción cerró la sesión en 829,9 yuanes, un 693% más .

"Es otra historia de OPI en China que convierte a un cuervo en un fénix", expresó el gestor de fondos Yang Tingwu de Tongheng Investment.

Además, advirtió que "es probable que estemos presenciando el nivel máximo de las acciones durante los próximos cinco años" , por lo que los fabricantes de chips de IA se apresuran a vender acciones en China para capitalizar el interés generado por la iniciativa del gobierno chino.

El lunes, la startup de chips de IA Biren Technology obtuvo la aprobación regulatoria para cotizar en bolsa en Hong Kong, mientras que su rival Kunlunxin también planea una OPV en la ciudad. Otro fabricante, Enflame, ha contratado a Citic Securities para preparar su salida a bolsa.

En ese sentido, el gestor de fondos Yuan Yuwei de Trinity Synergy Investments en Hong Kong, afirmó que "los responsables políticos chinos están dando luz verde a las IPO de fabricantes de chips de IA para apoyar la tecnología avanzada local".

chip Imagen generada con Inteligencia Artificial

La brecha tecnológica entre China y Estados Unidos

"Los fabricantes nacionales de chips están por detrás de sus rivales estadounidenses, pero si pueden reunir decenas o cientos de miles de millones para invertir en talento, no se puede descartar su gran avance", alertó Yuwei.

Por su parte, MetaX señaló una serie de factores de riesgo en su prospecto de salida a bolsa, incluida la interrupción de la cadena de suministro por las restricciones tecnológicas estadounidenses, así como su importante brecha tecnológica con Nvidia y AMD.

Nvidia está considerando aumentar la capacidad de producción de sus chips de inteligencia artificial H200 debido a los fuertes pedidos de clientes chinos, después de que el presidente estadounidense Donald Trump aprobara este mes a la exportación de los segundos chips de inteligencia artificial más rápidos de Nvidia a China.

"La tecnología de MetaX está por detrás de Moore Threads y enfrenta una dura competencia de Huawei y Alibaba", afirmó Yuan de Trinity Synergy Investments, y aseguró que, si bien hay margen de mejora, "en las circunstancias actuales, definitivamente hay espuma en el precio de sus acciones".

De todas formas, la firma de investigación Frost & Sullivan pronosticó que las ventas de chips de inteligencia artificial en China superarán los 189 mil millones de dólares en 2029, frente a los 54 mil millones de dólares en 2026.