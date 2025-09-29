BYMA amplía la oferta: suman tres nuevos Cedears de ETF al mercado local







Con esta incorporación, ya son 40 los Cedears de ETF listados en BYMA. En esta oportunidad

Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) incorporó hoy tres nuevos Cedears de ETF al mercado local y, según se aseguró oficialmente, "con el objetivo de seguir ampliando las alternativas para los inversores que buscan diversificar sus carteras". Cabe resaltar que estos instrumentos brindan exposición a activos internacionales, pero operan en pesos y desde el mercado argentino.

Con esta incorporación, ya son 40 los Cedears de ETF listados en BYMA. "Estos productos están especialmente orientados a perfiles moderados o agresivos, con mayor tolerancia al riesgo y conocimientos del mercado, que buscan estrategias más sofisticadas o cobertura frente a escenarios volátiles", ampliaron.

Cuáles son los nuevos Cedears TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) Replica tres veces el rendimiento diario del índice Nasdaq-100, ofreciendo exposición apalancada al sector tecnológico.

VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) Una herramienta de cobertura de corto plazo frente a la volatilidad del S&P 500.

ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) Replica el índice de empresas del sector aeroespacial y de defensa de EE.UU., brindando exposición a un segmento estratégico.

