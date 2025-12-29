Bitcoin se sostiene en u$s87.000, mientras espera señales de apoyo institucional

El mercado de criptomonedas muestra una tendencia negativa en la primera jornada de la semana, con Bitcoin (BTC) apenas sosteniéndose en u$s87.202 , según Binance .

Mientras tanto, Ethereum (ETH) cae levemente hasta los u$s2.927, y las altcoins siguen esta línea bajista; BNB muestra un ligero ajuste del 0,3%, al igual que Ripple (XRP), y Solana (Sol) recorta 0,7%.

Uno de los factores que determinó la cautela de estas semanas fue el Índice de Miedo y Avaricia de las Criptomonedas , que estuvo estancado en un estado de miedo extremo desde mediados de diciembre.

De todas formas, el director ejecutivo de Strategy, Phong Le, afirma que los fundamentos de Bitcoin rara vez se han visto más sólidos, incluso ubicada en esta zona de fragilidad. Recientemente, en un podcast de Coin Stories, comentó que las fluctuaciones de precios a corto plazo y las tendencias de adopción a largo plazo suelen confundirse.

Asimismo, Le aseguró que el interés mostrado por los bancos en EEUU y los Emiratos Árabes Unidos no tiene precedentes, y que podría desempeñar un papel importante en los próximos años.

Según Carolina Gama, country manager de BITGET, las salidas de los fondos cotizados en bolsa, o ETF, de Bitcoin y Ethereum "reflejan un reposicionamiento institucional, y no una pérdida de convicción, lo que pone de manifiesto un mercado más maduro que empieza a normalizarse tras un período prolongado de excesos especulativos".

En esa línea, remarcó que este movimiento del mercado sienta una base más sólida para el crecimiento a largo plazo, y describió el escenario para inversores de cara al 2026: "La volatilidad de Bitcoin y Ethereum ha disminuido de manera significativa en los últimos meses, lo que ha moderado la actividad de trading de corto plazo por parte del retail. Si bien este entorno más tranquilo puede resultar poco atractivo para los traders de momentum, suele crear condiciones favorables para inversores de largo plazo que buscan puntos de entrada más disciplinados".