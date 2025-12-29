Wall Street retrocede arrastrado por las grandes tecnológicas + Seguir en









Las bajas entre las empresas del sector tecnológico se hacen sentir sobre los futuros de la bolsa de Nueva York. De todas maneras, los operadores del mercado mantienen su exposición a la volatilidad de la IA.

Los inversores mantienen la expectativa de que las tasas de interés estadounidenses caigan.

Los principales índices de Wall Street operan con una tendencia a la baja este lunes. En el arranque de la última semana del año, los retrocesos están relacionados con las liquidaciones dentro del sector tecnológico. A pesar de eso, algunos de los principales mercados financieros se encaminan a cerrar 2025 en máximos históricos.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 baja 0,32%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,45%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones cae 0,25%.

En la previa, las acciones con mayores subas son Alexandria RE (+1,4%), Constellation Energy (+1,18%) y Arista Networks (+1,16%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Newmont Goldcorp (-2,15%), Albemarle Corp (-2,39%) y Tesla (-1,47%). A eso se le suman que los movimientos de mayor volumen corresponden a Nvidia y Palantir, con bajas de 1,7%.

De cara al último tramo del año, sin embargo, los principales índices de Wall Street anotan un 2025 con subas generalizadas y en sus máximos históricos. En el último año, el Nasdaq sube 19,63%, el S&P 500 acompaña con +16% y el Dow Jones le sigue con +13,3%.

Las expectativas se mantienen Los avances en el diálogo entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su contraparte ucraniana, Volodímir Zelenski, generan expectativas entre los inversores en el corto plazo, mientras que en el largo plazo lo hace la proyección de nuevos recortes de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed).

Por ese motivo, los inversores mantienen la expectativa de que las tasas de interés estadounidenses caigan y se muestran reacios a reducir su exposición a una posible burbuja en el sector vinculado a la IA mientras la política monetaria se mantenga favorable. Las bolsas en Asia y Europa En el resto del mundo, la situación es mixta. En Europa, el Euro Stoxx sube 0,24% y opera a pocos puntos de su máximo histórico. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,12% y el CAC francés acompaña con 0,21%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube apenas 0,12%. En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 0,74%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó apenas 0,04%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 2,2% y Nikkei 225 japonés retrocedió 0,51%.

