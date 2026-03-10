Argentina Week: Harold Hamm, "rey del Fracking", ratificó su apuesta por Vaca Muerta + Seguir en









El CEO de YPF, Horacio Marín, mantuvo un nuevo encuentro con el fundador de Continental Resources y prócer del shale. El objetivo: que la cuenca neuquina alcance los 2 millones de barriles diarios de producción.

El CEO de YPF y el fundador de Continental Resources coincidieron en que Vaca Muerta es el activo no convencional más prometedor fuera de Estados Unidos.

El inicio del Argentina Week en Nueva York dejó una de las postales más significativas para el sector energético nacional: el encuentro entre Harold Hamm, fundador de Continental Resources y prócer del shale en Estados Unidos, y Horacio Marín, presidente y CEO de YPF. La reunión no fue solo protocolar; Hamm manifestó su firme interés en profundizar la participación de su compañía en Vaca Muerta, formación a la que ya califica como su quinto "core asset" a nivel global.

Hamm, reconocido mundialmente por haber desbloqueado la Cuenca Bakken y liderado la revolución del no convencional en el norte, ve en la Argentina una oportunidad de escala similar al Permian, el yacimiento más prolífico de EEUU "Argentina tiene una oportunidad histórica. Con recursos de clase mundial, talento y decisión, podemos convertirnos en un proveedor confiable de energía para el mundo", afirmó Marín tras el intercambio técnico y comercial.

Transferencia de tecnología: la "fórmula Hamm" llega al sur El desembarco de Continental Resources en Vaca Muerta es interpretado por el mercado como un salto de calidad en términos de know-how. Hamm fue el pionero en la optimización de la perforación horizontal combinada con fracturación hidráulica multi-etapa, logrando eficiencias que la industria local busca replicar para maximizar la rentabilidad.

Entre las innovaciones que Continental trae a la cuenca se destacan:

Perforación múltiple desde una sola plataforma (pad drilling): Optimiza tiempos y reduce la huella ambiental.

Completaciones híbridas: Técnicas que han permitido incrementos de hasta un 60% en las tasas de producción inicial en las cuencas estadounidenses.

Reducción de costos: El objetivo de la sinergia con operadoras locales como YPF, PAE y Pluspetrol es acercar los costos de Vaca Muerta a los estándares de competitividad del Permian. Consolidación operativa y nuevos bloques La presencia de Continental en Argentina ya es una realidad tangible. El 5 de enero pasado, la firma adquirió participaciones en cuatro bloques de Pan American Energy (PAE) y previamente había cerrado un acuerdo con Pluspetrol para operar el bloque Los Toldos II Oeste.

Estas operaciones se dan en un marco de proyecciones ambiciosas: Doug Lawler, CEO de Continental, estima que la producción argentina podría alcanzar entre 1,5 y 2 millones de barriles diarios en los próximos años. Por su parte, Marín calcula que en este 2026 la producción nacional de crudo superará el millón de barriles diarios por primera vez en la historia, impulsada por obras de infraestructura clave como el oleoducto Vaca Muerta Sur y el VMOS. Argentina frente al espejo venezolano Un punto clave del encuentro en Nueva York fue la comparativa geopolítica. Mientras el gobierno de Donald Trump debate la reconstrucción de la infraestructura petrolera en Venezuela tras la reciente intervención norteamericana, Hamm fue categórico. El "Rey del Fracking" advirtió ante sus pares que, pese a las inmensas reservas venezolanas, pasarán muchos años antes de que las empresas estadounidenses inyecten capital allí debido al colapso operativo y la falta de seguridad jurídica. En este tablero, Vaca Muerta surge como el destino "seductor" y confiable. La existencia de un marco institucional, sumada a la calidad de la roca y la infraestructura en marcha, posiciona a la Argentina como el motor de exportación energética más estable de la región frente a la turbulencia de otros mercados.