Bitcoin se acomoda en u$s70.000 y las altcoins crecen por la señal de alivio bélico de Donald Trump + Seguir en









El presidente de EEUU aseguró que la guerra en curso contra Irán podría terminar pronto, aunque también advirtió que podría contraatacar ferozmente a Irán.

El precio de la principal criptomoneda, hoy. Pixabay

El mercado de criptomonedas opera con subas generalizadas, luego de un mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que esclareció el panorama. En ese sentido, Bitcoin (BTC) crece 4,5% y avanza a casi u$s70.719,17, según Binance.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Ethereum (ETH) gana 3,3% hasta u$s2.062,94 , en línea con las demás altcoins, que escalan hasta 5,6%. En ese contexto, la memecoin Dogecoin (DOGE) lidera las subas y llega hasta u$s0,09537, mientras que Ripple (XRP) gana 4% y alcanza los u$s1,40. Le siguen con mayoría de ganancias BNB, con 3,1%, y Solana (Sol), con 3,7%.

Embed Trump habla del fin de la guerra y mejora el interés riesgo La confianza en el mercado creció levemente luego de que Trump mencionase que la guerra con Irán podría terminar pronto. De la misma forma, advirtió que Estados Unidos respondería "20 veces más fuerte" si Irán intentaba cerrar el estratégicamente vital Estrecho de Ormuz.

En ese sentido, la disputa por el petróleo y el control de este canal en particular, que maneja aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo, hicieron que los precios del crudo se disparen desde que comenzó la escalada, subiendo más del 16% en lo que va de semana y cotizando a más de u$s100.

Esto impactó directamente en las perspectivas de inflación y tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed), que se vieron afectadas. En ese sentido, el dólar salió ganador de estas últimas sesiones, mientras que los activos de riesgo sufrieron de la presión del mercado.