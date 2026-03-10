China apuesta a la Inteligencia Artificial para crear empleo y "rejuvenecer" una economía que se desacelera

El gobierno chino impulsa la adopción masiva de la inteligencia artificial como motor de crecimiento y fuente de nuevos puestos de trabajo, en medio de un envejecimiento poblacional acelerado y un desempleo juvenil que no cede.

China impulsa la adopción masiva de inteligencia artificial como estrategia central de su agenda económica para los próximos cinco años , con la expectativa de que la tecnología compense el envejecimiento de su fuerza laboral y revierta la desaceleración de largo plazo. La novedad llega en un contexto en que el objetivo de crecimiento de Beijing es el más bajo desde 1991.

La apuesta se presentó en la apertura de la sesión anual del Congreso Nacional del Pueblo , donde el gobierno delineó planes para aprovechar el "efecto creador de empleo" de la IA.

La ministra de Recursos Humanos, Wang Xiaoping , precisó que China trabaja para "aprovechar activamente" la inteligencia artificial en la generación de puestos de trabajo y en la ampliación de oportunidades laborales para los 12,7 millones de egresados universitarios que este año se incorporan al mercado.

Sin embargo, el optimismo oficial choca con advertencias de organismos multilaterales y académicos. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que la IA afectará cerca del 40% de los empleos a nivel global, cifra que trepa al 60% en las economías avanzadas.

De manera similar, investigadores de la Universidad de Stanford detectaron un impacto "significativo y desproporcionado" sobre los trabajadores que recién ingresan al mercado laboral estadounidense, un temor que hace unas semanas se hizo sentir en Wall Street .

El diagnóstico cobra relevancia ante un contexto macroeconómico complejo: el país fijó la meta de crecimiento del PBI más baja desde 1991 —entre 4,5% y 5%—, mientras que el desempleo entre los jóvenes persiste en niveles elevados. Además, unos 300 millones de personas se jubilarán en la próxima década, lo que presionará fuertemente sobre el sistema previsional.

chinab(1) Desde el sector automotriz chino esperan que la incorporación de la IA le de un nuevo impulso al sector.

Reconversión industrial y formación universitaria

En declaraciones a medios estatales durante las sesiones parlamentarias, directivos de empresas públicas —históricamente asociadas a la estabilidad laboral— admitieron que la IA impulsará profundas reestructuraciones internas.

Sobre este punto, Zhu Huarong, presidente de Changan Automobile, se mostró optimista y auguró que la expansión tecnológica transformará a la industria automotriz en un "sector en alza", revirtiendo su actual declive.

En el plano educativo, las universidades chinas ya reformulan sus planes de estudio. La casa de estudios ShanghaiTech lanzó "micro-especializaciones" en IA orientadas a desarrollar competencias difíciles de automatizar: aprendizaje interdisciplinario, pensamiento crítico y creatividad.

"Debemos entrenarlos para hacer preguntas. Si tu pensamiento no es agudo, no vas a ganarle a los robots", sintetizó su rector, Yin Jie.

Automatización con límites legales

Pese al impulso oficial, el avance de la tecnología ya genera tensiones concretas. Los autos sin conductor y los vehículos de reparto autónomos amenazan empleos en el sector del transporte, aunque su escala de operación sigue siendo acotada.

Un tribunal de Beijing estableció además un precedente laboral relevante al declarar ilegal el despido de trabajadores con el único propósito de reemplazarlos por sistemas de IA.

El debate también se da en el ámbito académico. El economista laboral Cai Fang advirtió en una reciente publicación que "la destrucción de empleo generalmente precede y supera a la creación", y reclamó mayores inversiones en capital humano y protección social para hacer frente a los cambios estructurales que se avecinan.