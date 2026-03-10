Luciano Castro habló sobre su internación y reveló que atravesó una fuerte depresión

En un testimonio fuerte, el actor confirmó que estuvo internado y que recibió ayuda profesional para enfrentar un cuadro de depresión.

El actor habló sobre su presente y el momento que atravesó.

Luciano Castro rompió el silencio y habló públicamente sobre el difícil momento personal que atravesó en los últimos meses, con internación incluida , luego de la polémica separación de Griselda Siciliani .

“ Estoy bien. Pedí ayuda y me dieron ayuda. Me interné, es verdad . Estuve en un lugar donde me ayudaron mucho los profesionales”, expresó el actor al referirse a su situación, en declaraciones al canal América TV.

Castro contó que el proceso no fue sencillo y que atravesó momentos muy complejos desde lo emocional. “Es largo y es angustiante. Estuve muy deprimido”, reconoció.

“Estoy sanando para mí y para la gente que más me importa y más amo, que son mis hijos”, afirmó.

La importancia del pedido de ayuda de Luciano Castro

Las palabras de Castro generaron repercusión entre sus seguidores y en el mundo del espectáculo, ya que el actor eligió hablar abiertamente sobre la salud mental y la importancia de buscar ayuda profesional cuando se atraviesan momentos difíciles.

Su testimonio se suma a otros casos de figuras públicas que en los últimos años decidieron visibilizar los problemas de salud mental y destacar la importancia del acompañamiento terapéutico para poder atravesarlos.

La internación llegó en un momento de alta exposición mediática. A los rumores de infidelidad se sumaron declaraciones de figuras como Moria Casán, quien había deslizado que el actor "extrañaba mucho al amor de su vida", sugiriendo un duelo no resuelto por relaciones anteriores que complicó su vínculo con Siciliani.